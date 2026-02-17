Sai sót ngay trên sóng chương trình đêm Giao thừa khiến MXH xôn xao

Giao thừa luôn là thời điểm truyền hình sôi động nhất trong năm, khi hàng loạt chương trình đặc biệt chào năm mới được lên sóng liên tục. Trong số đó, VTV là một trong những nhà đài đầu tư nhiều nội dung nhất cho khoảnh khắc chuyển giao. Tuy nhiên, giữa không khí rộn ràng ấy, một sự cố hiển thị ngay trên sóng trực tiếp lại bất ngờ xảy ra, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và chia sẻ trên mạng xã hội.

Cụ thể, trong chương trình đặc biệt chào năm mới, sau khi kết thúc phần bốc thăm chúc Tết của 2 MC, màn hình có hơn chục giây chuyển cảnh để sang phần mới. Tuy nhiên, màn hình bất ngờ chạy graphic chúc Tết với dòng chữ "Chúc mừng năm mới Xuân Ất Tỵ 2025". Ngay lập tức, nhiều khán giả tinh ý nhận ra sự lệch năm so với thời điểm hiện tại là Xuân Bính Ngọ 2026.

Lỗi trên sóng trực tiếp của VTV được nhiều khán giả chia sẻ lại. Ảnh: Tổng hợp

Khoảnh khắc này nhanh chóng được chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng đây có thể là file thiết kế cũ được sử dụng lại mà chưa chỉnh sửa nội dung. Một số bình luận hài hước đặt câu hỏi liệu ekip có đang dùng lại template từ năm trước và quên thay đổi chi tiết quan trọng nhất.

Đa số khán giả cho rằng đây là chương trình phát sóng trực tiếp trong thời khắc quan trọng của năm và được đầu tư quy mô lớn, vì vậy việc nhầm lẫn năm âm lịch bị cho là một lỗi khá đáng tiếc. Nhiều ý kiến cho rằng những chi tiết liên quan đến nội dung chúc Tết vốn nên được kiểm tra kỹ lưỡng trước giờ lên sóng, đặc biệt khi xuất hiện trên kênh truyền hình có độ uy tín lớn từ trước tới nay.

Khán giả cũng mong ekip sản xuất sẽ cẩn trọng hơn, rút kinh nghiệm cho những chương trình sau. Dù sự cố chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng với tính chất của một chương trình trực tiếp dịp Giao thừa, không ít khán giả đã bày tỏ thắc mắc và đóng góp trên mạng xã hội.

Hiện phía VTV chưa có phản hồi chính thức về sự việc.