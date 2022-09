Sai phạm tại dự án Trường Chính trị Khánh Hòa: Nộp khắc phục hơn 44,6 tỷ đồng

Khu đất Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ đã được chỉ định giao cho doanh nghiệp.

Theo phê duyệt của UBND tỉnh Khánh Hòa, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo giá trị quyền sử dụng khu đất vàng này hơn 121 tỷ đồng.

Sai phạm tại dự án được chỉ ra là UBND tỉnh Khánh Hòa không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp bộ kết luận tại thời điểm tháng 2/2016, giá trị quyền sử dụng khu đất này hơn 184 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị truy tố 13 bị can tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, trong đó, 13 bị can trong vụ án đã gây thất thoát hơn 62,6 tỷ đồng.

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thanh Yến đã nộp hơn 44,6 tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả do sai phạm của một số cá nhân là cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Số tiền này đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ban lệnh nhập kho vật chứng hôm 12/9./.