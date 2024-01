Sai phạm tại dự án nghỉ dưỡng 25.243 tỷ khiến Bí thư Tỉnh ủy cùng Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị bắt

Hàng loạt quan chức, cán bộ "nhúng chàm"

Ngày 24/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận (Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo cáo buộc của Cơ quan điều tra, ông Trần Đức Quận đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến Dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.



Ông Trần Đức Quận khi bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Dự án Đại Ninh của tỉnh Lâm Đồng đã khiến nhiều cán bộ vướng vào vòng lao lý. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.



Trước đó, ngày 2/1/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cũng đã bị bắt vì liên quan đến dự án trên.

Cơ quan điều tra xác định Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án này. Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội Nhận hối lộ.

Ông Trần Văn Hiệp khi bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Hồi tháng 8/2023, bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ, bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra, bà Ngọc đã lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra, khiếu nại đối với dự án nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.



Bên cạnh đó, tháng 6/2023, Thanh tra Chính phủ đã quyết định kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với các ông Lê Quốc Khanh, Hoàng Văn Xuân, Nguyễn Nho Định vì suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự; vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Thanh tra Chính phủ. Các ông này đều là thành viên tổ công tác để xác minh kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh vào đầu tháng 3/2021.

Tháng 3/2023, cũng liên quan đến dự án này, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vì có liên quan đến quá trình xem xét, sửa đổi Kết luận Thanh tra số 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 15/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí - nhà đầu tư của dự án Sài Gòn - Đại Ninh. Ông này bị cáo buộc chiếm đoạt 40 triệu USD (tương đương 1.000 tỷ đồng) của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) thông qua 3 dự án đầu tư, mua bán cổ phần.

Dự án nghỉ dưỡng hơn 25.000 tỷ sai phạm thế nào?

Theo thông tin từ tờ báo Người Lao Động, siêu dự án kết hợp thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái có tên Đại Ninh - đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chính thức cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh từ năm 2010.

Dự án được xây dựng trên khu vực của 4 xã thuộc huyện Đức Trọng, gồm Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan, tổng diện tích là hơn 3.595 hecta, với tổng mức đầu tư lên đến 25.243 tỷ đồng.

Dự án nghỉ dưỡng Đại Ninh hiện bỏ hoang. Ảnh: ANTT

Dự án được lên kế hoạch hoàn thành trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2018 và bao gồm 6 khu vực chức năng khác nhau, có khả năng chứa khoảng 19.734 cư dân thường trực sau khi hoàn thành.

Tuy nhiên, theo tin mới nhất từ báo Thanh Niên, sau 13 năm triển khai, dự án mới chỉ hoàn thiện một số công trình nhất định, bao gồm 15 nhà làm việc và nghỉ dưỡng cho chuyên gia, một hội trường, 6 trạm dừng chân, khoảng 20 km đường giao thông nội bộ, và việc trồng hơn 10 hecta rừng trên khu đất đã được giải tỏa.

Đầu năm 2022, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã quyết định gia hạn thời gian thực hiện dự án thêm 24 tháng và yêu cầu nhà đầu tư tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Tuy nhiên, cho đến nay, tiến độ của siêu dự án này vẫn chưa chứng kiến sự chuyển biến đáng kể.

Dự án hơn 25.000 tỷ, rộng gần 3.600 ha nhìn từ trên cao. Ảnh: NLĐ

Trong quãng thời gian dự án đang được triển khai, Công ty Sài Gòn Đại Ninh liên tục nhận được yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước về việc phải nộp đủ các khoản nghĩa vụ tài chính.

Dẫu vậy, công ty này lại không tuân thủ nghĩa vụ tài chính của mình. Mặc cho việc bị đôn đốc nhiều lần, chủ đầu tư vẫn chưa nộp số tiền hơn 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Ngoài ra, Công ty Sài Gòn Đại Ninh còn chưa thanh toán số nợ 6,6 tỷ đồng tiền bồi thường thiệt hại liên quan đến tài nguyên và môi trường rừng.

Trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã vi phạm các quy định về xây dựng, cụ thể là xây dựng một hội trường rộng khoảng 560 m2 mà không có giấy phép và 15 ngôi nhà dành cho chuyên gia mà không nằm trong kế hoạch quy hoạch chi tiết được duyệt. Dự án này còn làm mất 257 ha rừng và lấn chiếm 111 ha đất rừng.

Vào giữa năm 2020, sau khi công bố kết quả thanh tra quản lý, sử dụng đất và xây dựng tại Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ đã đưa ra kết luận số 929/KL/TTCP ngày 12-6-2020, khuyến nghị chấm dứt hoạt động và thu hồi đất của ba dự án vi phạm luật pháp liên quan đến đất đai và đầu tư, trong số đó có dự án của Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh.

Theo báo Dân Việt, kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ rằng nguyên nhân chính dẫn đến các vi phạm trên là do sự quản lý lỏng lẻo của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục thuế và Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng.

Tổng hợp