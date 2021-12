Sai phạm của ông Trương Quốc Cường khiến nhiều bệnh nhân sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc

Chiều 2/12, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021, trả lời câu hỏi của báo chí về một số vụ án có những người đứng đầu , người có chức vụ cao vi phạm pháp luật vừa qua, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn Phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, trong quá trình xử lý các vụ án đó, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo phải cá thể hóa rất rõ trách nhiệm của người vi phạm; nếu quyết định của người có chức vụ, quyền hạn, người đứng đầu là vì cái chung, không có tiêu cực thì có cách xử lý khác so với những người có tư lợi, có ăn chia, tiêu cực.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, trong công cuộc đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng Công an nhân dân thực hiện theo phương châm quyết tâm, quyết liệt, chủ động, thường xuyên, liên tục; với quan điểm thượng tôn pháp luật, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm , không có vùng cấm, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, rõ đến đâu xử lý đến đó.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trả lời báo chí. (Ảnh: VGP)

Với những vụ án kinh tế, tham nhũng, những người đứng đầu, có chức vụ cao mà vi phạm pháp luật, ngoài việc trực tiếp, thường xuyên chỉ đạo trong quá trình tố tụng, trước khi cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an sẽ nghe báo cáo, xem xét cẩn trọng.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thêm, trong năm vừa qua, Bộ Công an tập trung điều tra, xử lý các vụ án sai phạm trong lĩnh vực y tế, đấu thầu đất đai. Chủ trương là "xử lý một vụ án thì cảnh tỉnh cả một lĩnh vực, một vùng". Người hưởng lợi chính là người dân, như vụ sai phạm trong giá khám chữa bệnh, thuốc giả vừa rồi.

Liên quan đến vụ án hình sự "buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã xác định nhiều sai phạm của ông Trương Quốc Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

Cụ thể, ông Trương Quốc Cường làm Cục trưởng Cục Quản lý Dược từ năm 2007 - 2016, là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục Quản lý Dược và là người trình lãnh đạo Bộ Y tế quyết định việc cấp phép đăng ký thuốc. Quá trình làm việc với chức trách là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, bị can Trương Quốc Cường đã có một số sai phạm.

Cơ quan Công an xác định, bị can Trương Quốc Cường đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp số đăng ký đối với 7 loại thuốc; thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc, dẫn đến hồ sơ đăng ký 7 loại thuốc giả nhãn mác Công ty Health 2000 được đăng ký nhập khẩu và đã tiêu thụ tại Việt Nam với trị giá trên 151 tỉ đồng.

Mặt khác, sau khi các loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 được nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam, mặc dù nhận được nhiều thông tin về thuốc Health 2000 Canada là không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhưng bị can Trương Quốc Cường không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy đối với thuốc Health 2000 đã nhập khẩu trong nước.

Hậu quả là sau ngày 21/11/2014, nhiều cơ sở y tế vẫn tiến hành mua bán, đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện các loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trị giá trên 3,7 tỉ đồng để điều trị cho người bệnh.

Hành vi của bị can Trương Quốc Cường bị đánh giá là đã gây hậu quả nghiêm trọng, cho phép nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam 7 loại thuốc giả nhãn mác Công ty Health 2000. Việc này đã khiến nhiều người bệnh phải sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây bức xúc trong xã hội, làm mất lòng tin của nhân dân đối với ngành y tế và cơ quan Nhà nước.

