Sai phạm của cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cùng đồng phạm diễn ra như thế nào?

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định, bà Hằng đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền thông đồng với Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value và nhà thầu là Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Thanh Hóa để nhà thầu này trúng 2 gói thầu cung cấp đồ dùng học tập giảng dạy lớp 1 năm học 2020-2021, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Bị can Phạm Thị Hằng và một số đồng phạm.

Hai gói thầu nêu trên có tổng giá trị hơn 119 tỷ đồng nên cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa và một số đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với 7 bị can gồm: bà Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; Trịnh Hữu Nghĩa, Trưởng phòng kế hoạch tài chính thuộc Sở GD&ĐT Thanh Hóa; Nguyễn Văn Phụng, Phó phòng Kế hoạch tài chính thuộc Sở GD&ĐT Thanh Hóa; Bùi Trí Thức, chuyên viên Phòng Kế hoạch tài chính thuộc Sở GD&ĐT Thanh Hóa; Nguyễn Quốc Việt, thẩm định viên Công ty CP thẩm định giá BTC Value; Lê Thế Sơn, Giám đốc Công ty CP sách và thiết bị trường học Thanh Hóa; Vũ Thị Ninh, Kế toán trưởng Công ty CP sách và thiết bị trường học Thanh Hóa; khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 người khác là Lê Văn Cương, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tài chính thuộc Sở GD&ĐT Thanh Hóa và Hồ Thị Sáu, Giám đốc khối thẩm định thuộc Công ty CP thẩm định giá BTC Value.



Kết quả điều tra cho thấy, thiết bị dạy học lớp 1 (năm học 2020-2021) của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được cấp thành 2 đợt (đợt 1 vào tháng 6-2020 cho 169 trường, đợt 2 cấp vào tháng 12-2020 cho 512 trường). Sau khi tiếp nhận, các trường đã bàn giao cho bộ phận quản lý thiết bị nhập kho; thực hiện theo dõi, quản lý và sử dụng dạy học trên lớp. Các thiết bị giáo dục trang cấp cho các trường đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật về thiết bị dạy học tối tiểu quy định tại thông tư 05/2019/TT-BGDĐT. Bước đầu, các thiết bị được trang cấp có hiệu quả đáp ứng được chương trình dạy học lớp 1 từ năm học 2020-2021.

Về một số thiết bị điện tử: 1 số máy tính khởi động chậm, quá trình sử dụng đôi khi máy bị treo, mặt khác số lượng không đủ 1 cái/lớp nên đa số giáo viên sử dụng máy tính cá nhân để dạy học. Đáng chú ý, tivi được cấp là loại tivi LG 32 inch, phần lớn các trường không sử dụng để dạy học trên lớp, bởi tại các trường được kiểm tra, cơ bản các phòng học đều đã được trang bị tivi lớn hơn từ các nguồn khác.

Ngoài ra, các trường cũng ít sử dụng máy chiếu, đầu DVD được trang bị. Từ kết quả kiểm tra nêu trên, Sở GD&ĐT đã chỉ rõ tồn tại, hạn chế của gói thầu như: một số thiết bị đã có khi xây dựng trường chuẩn quốc gia; bộ chữ cái số lượng không đủ để ghép tiếng, từ trong bài học; bộ sa bàn giáo dục giao thông, bộ tranh dạy học trực quan kích thước nhỏ, khó cho việc học sinh quan sát; tivi 32 inch là quá nhỏ để lắp đặt và sử dụng trên lớp học; đầu VDV, máy chiếu ít sử dụng...

Cụ thể, ngày 16/4/2020, với tư cách Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, bà Phạm Thị Hằng đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Công ty CP sách - Thiết bị trường học Thanh Hóa (địa chỉ tại TP.Thanh Hóa) và Công ty CP đầu tư Hoàng Đạo (địa chỉ tại Hà Nội) thực hiện gói “Mua đồ dùng dạy học lớp 1 thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới từ năm học 2020 - 2021 cho các trường vùng đặc biệt khó khăn và vận chuyển, lắp đặt thiết bị”. Tổng giá trị gói thầu trên là hơn 32,6 tỉ đồng. Trong đó, Công ty CP sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa thực hiện 38,5% (tương đương hơn 12,5 tỉ đồng), Công ty CP đầu tư Hoàng Đạo thực hiện 61,5% (tương đương hơn 20 tỉ đồng).

Dự án đã mua đồ dùng dạy học cho 169 trường tiểu học và THCS của 19 huyện.

Bên cạnh đó, 1 gói thầu gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng của nhà nước cũng được Sở GD&ĐT Thanh Hoá thực hiện trong năm 2020 đó là gói thầu “Mua đồ dùng dạy học lớp 1 thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới năm học 2020 - 2021, vận chuyển, lắp đặt thiết bị”. Giá trị gói thầu là gần 87 tỉ đồng. Ở gói thầu này, có 4 công ty trúng thầu (hình thức liên danh), gồm: Công ty CP sách - Thiết bị trường học Thanh Hóa, Công ty CP đầu tư Hoàng Đạo, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại xuất nhập khẩu Khang An, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Nam Hoa và Công ty CP thiết bị giáo dục - Khoa học kỹ thuật Long Thành.

Bên cạnh đó, trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, đặc biệt là giai đoạn 2019 - 2020, bà Phạm Thị Hằng đã bị nhiều cá nhân, tổ chức gửi đơn tố cáo, kiến nghị do có các hành vi, dấu hiệu vi phạm trong điều hành, chỉ đạo lĩnh vực đấu thầu.