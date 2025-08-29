Như báo Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa có thông báo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Phòng không – Không quân cùng các cá nhân, tổ chức liên quan về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Khánh Hòa và một số địa phương khác.

Sân bay Nha Trang (cũ).

Sau khi có kết luận điều tra, hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện Kiểm sát quân sự Trung ương để đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Chiến Thắng , Lê Đức Vinh (cùng là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa), Nguyễn Duy Cường (nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân), Hoàng Viết Quang (nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu) về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Ngoài ra, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cũng đề nghị truy tố: Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á Group), Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn ), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sân bay Nha Trang , sau giải phóng do Trường Sĩ quan Không quân tiếp quản, có diện tích 238,5 ha (gồm 52,3 ha khu Hiệu bộ và 186,2 ha do Trung đoàn 920 quản lý). Năm 2009, Bộ Quốc phòng và UBND Khánh Hòa xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất sân bay này sang phát triển kinh tế – xã hội, được Thủ tướng đồng ý.

Theo quy định, nguồn thu từ khai thác đất sân bay phải dùng để xây dựng sân bay quân sự tại Phan Thiết, cơ sở hạ tầng Trung đoàn 920 tại Cam Ranh; phần còn lại nộp ngân sách Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Tập đoàn Phúc Sơn cùng UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao trước 62,89 ha đất khi chưa có quyết định thu hồi, giao đất; phương án sắp xếp, xử lý cũng chưa được Thủ tướng phê duyệt. Đây là vi phạm pháp luật.

Tập đoàn Phúc Sơn đã thu hơn 7.000 tỷ đồng tại dự án Khu đô thị trung tâm thương mại – dịch vụ – tài chính – du lịch Nha Trang.

Cụ thể, bị can Nguyễn Chiến Thắng : Trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh (2015), đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện Dự án Khu đô thị trung tâm thương mại – dịch vụ – tài chính – du lịch Nha Trang mà không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, không đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, đề nghị Bộ Quốc phòng tạm bàn giao 18,8 ha đất khi chưa có phê duyệt của Thủ tướng.

Tương tự, bị can Lê Đức Vinh : Trong giai đoạn 2015–2017, với cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao 62,89 ha đất và giao cho Tập đoàn Phúc Sơn khi chưa có quyết định thu hồi, giao đất.

Bị can Đào Công Thiên : Năm 2016, khi là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ký các quyết định thu hồi 63,37 ha đất quốc phòng để giao cho Tập đoàn Phúc Sơn và Kho bạc Nhà nước tỉnh mà không có phê duyệt của Thủ tướng; diện tích thu hồi vượt quá đất Bộ Quốc phòng bàn giao; đồng thời giao ngay cho Phúc Sơn không qua đấu giá.

Còn bị can Võ Tấn Thái: Trên cương vị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (2015–2017), không tham mưu đúng quy định về thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, mà làm theo chỉ đạo của ông Thắng, dẫn đến việc chỉ định Phúc Sơn mà không qua đấu thầu, đấu giá. Sau đó, với tư cách Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Thái tiếp nhận 62,89 ha đất và giao ngay cho Phúc Sơn khi chưa có quyết định thu hồi, giao đất, đồng thời ký tờ trình đề xuất UBND tỉnh ra quyết định trái quy định.