Sai lầm tai hại khi thay thế pin dùng một lần bằng pin sạc cho Apple AirTag: Tưởng tiết kiệm hóa ra phá hỏng thiết bị

Sự xuất hiện của Apple AirTag đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta quản lý tài sản cá nhân. Những ngày tháng hoảng loạn lục tung ghế sofa để tìm chìa khóa hay lo lắng về hành lý thất lạc đã trở thành quá khứ.

Giờ đây, từ chìa khóa, ví tiền, vali cho đến xe đạp hay kể cả mũ bảo hiểm đều có thể được định vị dễ dàng. Tuy nhiên, sự tiện lợi này đi kèm với một vấn đề nhỏ nhưng gây trăn trở cho nhiều người dùng có ý thức về môi trường: rác thải pin. Việc phải vứt bỏ hàng loạt pin cúc áo CR2032 cũ mỗi năm tạo ra cảm giác lãng phí tài nguyên và gây hại cho môi trường.

Chính từ tâm lý này, nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã tìm kiếm các giải pháp thay thế xanh hơn. Điển hình là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà nghỉ dưỡng tại địa phương. Sau khi sử dụng AirTag để quản lý chìa khóa và giảm thiểu chi phí mất mát tài sản, họ đã quyết định thay thế toàn bộ pin dùng một lần bằng pin sạc.

Về mặt lý thuyết, ý tưởng này có vẻ hoàn hảo: pin sạc LIR2032 có kích thước và hình dáng y hệt pin CR2032, vừa khít vào khe cắm của AirTag. Nhưng thực tế sử dụng đã chứng minh đây là một sai lầm nghiêm trọng về mặt kỹ thuật.

Sự khác biệt cốt lõi nằm ở thông số kỹ thuật mà mắt thường không thể nhìn thấy. Một viên pin CR2032 dùng một lần tiêu chuẩn có điện áp danh định là 3V và dung lượng năng lượng lên tới 240mAh.

Trong khi đó, "người anh em song sinh" LIR2032 dù có ngoại hình tương đồng nhưng lại mang điện áp cao hơn ở mức 3.6V, và quan trọng nhất là dung lượng chỉ vỏn vẹn 40mAh. Con số này thấp hơn tới sáu lần so với pin dùng một lần. Ngay cả khi người dùng tìm mua các loại pin sạc cao cấp hơn như LIR2032H, dung lượng cũng chỉ đạt mức khiêm tốn khoảng 70mAh.

Sự chênh lệch dung lượng này dẫn đến hệ quả đầu tiên và rõ ràng nhất: tần suất thay pin. Thay vì ung dung sử dụng trong suốt một năm, người dùng pin sạc buộc phải tháo lắp thiết bị để sạc lại mỗi 2 đến 3 tháng. Điều này không chỉ gây phiền toái mà còn làm giảm đi tính tiện dụng vốn có của thiết bị theo dõi thông minh.

Tuy nhiên, sự bất tiện chưa phải là rủi ro lớn nhất. Vấn đề nghiêm trọng hơn nằm ở độ tin cậy và an toàn của thiết bị. Pin sạc LIR2032 thường có đặc điểm cạn năng lượng rất nhanh và đột ngột, với rất ít hoặc không có cảnh báo trước cho người dùng. Trong tình huống xấu nhất, AirTag có thể "chết" ngay khi bạn cần định vị món đồ quan trọng nhất, khiến mục đích sử dụng thiết bị trở nên vô nghĩa.

Bên cạnh đó, rủi ro hỏng hóc phần cứng là điều không thể xem thường. Các loại pin sạc này có thể bị xả đến mức cạn kiệt năng lượng hoàn toàn, dẫn đến tình trạng không thể sạc lại được.

Nguy hiểm hơn, quá trình sử dụng đã ghi nhận nhiều trường hợp pin bị rò rỉ chất điện phân. Chất lỏng hóa học này khi chảy ra sẽ ăn mòn các linh kiện điện tử bên trong, gây hư hỏng vĩnh viễn cho chiếc AirTag đắt tiền. Ngoài ra, việc sử dụng bộ sạc không đúng chuẩn cũng có thể làm hỏng pin, gia tăng nguy cơ rò rỉ và cháy nổ.

Mặc dù ý định giảm thiểu rác thải pin ra môi trường là rất đáng hoan nghênh, nhưng việc sử dụng pin sạc cho AirTag không phải là giải pháp đúng đắn. Việc phải thay thế một thiết bị bị hỏng do rò rỉ pin, hoặc tệ hơn là mất mát tài sản do thiết bị ngừng hoạt động đột ngột, gây ra lãng phí và thiệt hại lớn hơn nhiều so với việc thải bỏ pin đúng quy cách.

Lời khuyên từ các chuyên gia là người dùng nên tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất, sử dụng các loại pin CR2032 chất lượng cao và có nguồn gốc rõ ràng. Các dòng pin như Energizer Color Alert với cơ chế an toàn chống nuốt phải là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Đối với các loại pin sạc LIR2032, hãy chỉ sử dụng chúng cho các thiết bị được thiết kế chuyên biệt ngay từ đầu như chìa khóa ô tô hay máy tính bỏ túi năng lượng mặt trời, nơi mà mạch điện được tối ưu hóa cho đặc tính của loại pin này. Đừng để một chút tiết kiệm nhỏ biến thành rắc rối lớn cho các thiết bị công nghệ của bạn.