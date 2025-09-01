Sai lầm khi sử dụng chế độ ẩn danh và hệ quả tai hại

Chế độ ẩn danh chỉ ngăn trình duyệt lưu lịch sử duyệt web, cookie, hoặc thông tin biểu mẫu, nhưng không che giấu hoạt động của bạn trước các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), website, hay các ứng dụng khác. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ lầm tưởng này và cung cấp các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư hiệu quả hơn.

Chế độ ẩn danh có tác dụng gì?

Chế độ ẩn danh, hay còn gọi là Private Browsing, được thiết kế để:

Không lưu lịch sử duyệt web: Các trang web bạn truy cập không được ghi lại trên thiết bị.

Không lưu cookie hoặc dữ liệu biểu mẫu: Thông tin đăng nhập hoặc dữ liệu nhập vào biểu mẫu sẽ bị xóa sau khi đóng tab ẩn danh.

Tách biệt phiên duyệt web: Các tab ẩn danh không chia sẻ dữ liệu với các tab thông thường, cho phép đăng nhập nhiều tài khoản cùng lúc trên cùng một thiết bị.

Những lầm tưởng về chế độ ẩn danh

Tuy nhiên, chế độ ẩn danh chỉ bảo vệ quyền riêng tư của bạn trên thiết bị bạn đang sử dụng, ngăn người khác (như bạn bè, gia đình) xem lịch sử duyệt web. Nó không che giấu hoạt động trực tuyến của bạn khỏi các bên thứ ba.

Chế độ ẩn danh không che giấu địa chỉ IP của bạn. Các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), trang web, hoặc cơ quan quản lý mạng (như tại nơi làm việc hoặc trường học) vẫn có thể theo dõi hoạt động của bạn. Địa chỉ IP của bạn vẫn hiển thị với các trang web và nhà quảng cáo, ngay cả trong chế độ ẩn danh.

Ví dụ, một báo cáo từ Wired chỉ ra rằng các công cụ như Google Analytics, được sử dụng trên hầu hết các website, vẫn thu thập dữ liệu về hành vi người dùng, bất kể họ có sử dụng chế độ ẩn danh hay không.

Chế độ ẩn danh cũng không chặn cookie của bên thứ ba trên tất cả các trình duyệt. Trong một số trình duyệt, quảng cáo nhắm mục tiêu vẫn có thể theo dõi bạn thông qua các kỹ thuật như fingerprinting (thu thập thông tin về trình duyệt, hệ điều hành, hoặc thiết bị). Điều này có nghĩa là các nhà quảng cáo vẫn có thể xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn.

TechCrunch từng đưa tin về vụ kiện Google vào năm 2020, trong đó công ty bị cáo buộc thu thập dữ liệu người dùng ngay cả khi họ sử dụng chế độ ẩn danh, dẫn đến hiểu lầm về mức độ bảo mật mà chế độ này cung cấp.

Chế độ ẩn danh không cung cấp bất kỳ lớp bảo vệ nào chống lại phần mềm độc hại, keylogger, hoặc các cuộc tấn công lừa đảo. Nếu thiết bị của bạn bị nhiễm keylogger, hoạt động trực tuyến của bạn vẫn có thể bị ghi lại, bất kể bạn sử dụng chế độ ẩn danh. Việc truy cập các trang web không an toàn trong chế độ ẩn danh vẫn có thể dẫn đến việc tải xuống tệp độc hại hoặc bị lừa cung cấp thông tin cá nhân.

Các cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu ISP cung cấp thông tin về địa chỉ IP và lịch sử truy cập của bạn nếu có lệnh hợp pháp. Chế độ ẩn danh không che giấu bạn khỏi các cơ quan này, và các tệp bạn tải xuống hoặc dấu trang bạn tạo vẫn có thể được lưu lại trên thiết bị.

Hậu quả của những lầm tưởng này

Lầm tưởng rằng chế độ ẩn danh mang lại sự bảo vệ toàn diện có thể khiến người dùng:

Chủ quan với bảo mật: Tin rằng mình an toàn, người dùng có thể truy cập các trang web không đáng tin cậy hoặc chia sẻ thông tin nhạy cảm.

Bị theo dõi mà không biết: Các công ty quảng cáo hoặc website có thể tiếp tục thu thập dữ liệu, ảnh hưởng đến quyền riêng tư.

Gặp rủi ro pháp lý: Trong một số trường hợp, như sử dụng mạng tại nơi làm việc, quản trị viên hệ thống có thể theo dõi mọi hoạt động, dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Cách bảo vệ quyền riêng tư hiệu quả hơn

Để thực sự bảo vệ hoạt động trực tuyến của bạn, hãy cân nhắc các biện pháp sau:

Sử dụng VPN (Mạng riêng ảo): Kaspersky khuyến nghị sử dụng VPN để che giấu địa chỉ IP và mã hóa lưu lượng truy cập, giúp tăng cường bảo mật hơn so với chế độ ẩn danh.

Kích hoạt chặn cookie bên thứ ba: Một số trình duyệt như Firefox hoặc Safari có tính năng chặn theo dõi nâng cao (như Intelligent Tracking Protection của Safari). Người dùng có thể bật các tiện ích như uBlock Origin để chặn quảng cáo và mã theo dõi.

Cẩn thận với các trang web không an toàn: Kiểm tra URL và chứng chỉ SSL (https://) trước khi nhập thông tin cá nhân.

Sử dụng trình duyệt tập trung vào quyền riêng tư: Firefox hoặc các trình duyệt như Cốc Cốc có thể cung cấp bảo mật tốt hơn trong chế độ ẩn danh.

Kết hợp phần mềm chống virus: Cài đặt phần mềm diệt virus và cập nhật thường xuyên để bảo vệ khỏi keylogger và mã độc.

Kết luận

Chế độ ẩn danh là một công cụ hữu ích để bảo vệ quyền riêng tư trên thiết bị của bạn, đặc biệt khi sử dụng máy tính công cộng hoặc chia sẻ thiết bị. Tuy nhiên, nó không phải là "lá chắn" toàn diện như nhiều người lầm tưởng. Để đảm bảo an toàn trực tuyến, hãy kết hợp chế độ ẩn danh với các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn như VPN, trình duyệt an toàn, và thói quen duyệt web cẩn thận. Đừng để lầm tưởng này khiến bạn trở thành mục tiêu của các mối đe dọa trực tuyến!



