Sacombank lên tiếng về thông tin không thưởng Tết cho nhân viên

Thông tin này được lan truyền trên các hội nhóm khiến nhiều người đang làm việc tại Sacombank quan tâm.

Bảng thông báo giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội

Trưa 27-1, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với một lãnh đạo cấp cao của Sacombank. Người này khẳng định nội dung ngân hàng không chi trả thưởng cuối năm cho cán bộ nhân viên là tin giả.

Đồng thời, cho biết hoạt động kinh doanh của Sacombank diễn ra bình thường. Việc chi trả thưởng cuối năm cho người lao động tại Sacombank được thực hiện theo quy chế của ngân hàng. Tuy nhiên, mức độ thưởng nhiều hay ít luôn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và thành tích thi đua của người lao động.

Trước đó, Sacombank báo lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 7.628 tỉ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 52% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Sacombank cho biết nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm không đến từ hoạt động cốt lõi, mà do ngân hàng tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Cụ thể, cả năm 2025, ngân hàng trích lập dự phòng tổng cộng 11.300 tỉ đồng, trong khi lũy kế 9 tháng đầu năm chỉ ở mức hơn 2.151 tỉ đồng. Như vậy, riêng trong quý IV/2025, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Sacombank đã vọt lên hơn 9.000 tỉ đồng.