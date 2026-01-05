Sắc vóc khó tin ở tuổi 43 của tiểu thư danh giá kiêm vợ của ngôi sao hạng S

Ở tuổi 43, Lee Min Jung - bà xã của tài tử Lee Byung Hun vẫn khiến công chúng phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện với mặt mộc căng mịn, làn da trong veo gần như không có dấu hiệu lão hóa. Điều đáng nói hơn cả là nữ diễn viên đã trải qua hai lần sinh nở nhưng cân nặng vẫn luôn duy trì ở mức đầu 4, một con số khiến nhiều phụ nữ trẻ cũng phải ao ước.

Xuất thân "trâm anh thế phiệt" không chỉ mang lại cho Lee Min Jung nền tảng tài chính vững chắc mà còn giúp cô tiếp cận môi trường văn hóa tinh hoa, định hình phong cách thanh lịch và trí tuệ. Cô từng được khán giả biết đến rộng rãi khi vào vai vị hôn thê của Goo Jun Pyo trong Vườn Sao Băng. Dù vài năm gần đây không hoạt động dày đặc trên màn ảnh, Lee Min Jung lại xây dựng được lượng fan đông đảo nhờ kênh YouTube cá nhân "Lee Min Jung MJ", nơi cô chia sẻ cuộc sống đời thường với phong cách hài hước, gần gũi.

Là mẹ hai con nhưng Lee Min Jung vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và làn da rạng rỡ ngay cả khi không trang điểm. Về chuyện giảm cân, nữ diễn viên cho biết cô có áp dụng nhịn ăn gián đoạn nhưng không chạy theo trào lưu một cách mù quáng. Theo Lee Min Jung, nhịn ăn khoảng 14–15 tiếng giúp hỗ trợ đốt mỡ, còn nếu kéo dài hơn 20 tiếng sẽ tác động sâu hơn đến cơ thể, tuy nhiên cô chỉ thực hiện khi cảm thấy phù hợp chứ không ép bản thân ngày nào cũng phải làm. Mục tiêu chính không phải là bỏ đói mà là tránh tình trạng ăn quá no kéo dài, giúp cơ thể được "nghỉ ngơi" và quay về nhịp sinh hoạt nhẹ nhàng hơn.

Chia sẻ về việc sinh hai con nhưng vẫn giữ được dáng, Lee Min Jung nhấn mạnh giai đoạn từ 6 tháng đến 1 năm sau sinh là "thời điểm vàng" để phục hồi cân nặng. Cô thừa nhận khi sinh con đầu lòng, bản thân không ý thức được điều này, chỉ tập trung bồi bổ nên đã bỏ lỡ cơ hội điều chỉnh vóc dáng dễ dàng nhất. Sau đó, cô nhận ra nếu không quay lại cân nặng ban đầu trong khoảng thời gian này, việc giảm cân về sau sẽ vất vả hơn rất nhiều. Đến lần sinh thứ hai, Lee Min Jung chủ động hơn trong việc kiểm soát thể trạng và thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm này với những bà mẹ xung quanh, đặc biệt là các sản phụ lớn tuổi.

Ngoài chế độ ăn uống, cô cũng cho rằng việc bắt đầu các bài tập nhẹ cho vùng core từ khoảng 2–3 tháng sau sinh như pilates hay luyện cơ trung tâm là rất quan trọng. Không cần tập quá nặng, chỉ cần đánh thức lại cơ bụng và vùng chậu để nâng đỡ cơ thể, vóc dáng sẽ phục hồi tự nhiên và các đường nét cũng trở nên gọn gàng hơn. Theo Lee Min Jung, làm nền tảng sớm bằng vận động nhẹ nhàng hiệu quả hơn nhiều so với việc giảm cân khắc nghiệt về sau.

Trong sinh hoạt hàng ngày, nữ diễn viên còn xem đi bộ là một hình thức vận động quan trọng. Cô có thói quen sải bước dài và đi nhanh hơn bình thường, nhờ đó kích hoạt cơ đùi trong và vùng core mà không cần tập luyện quá nặng. Khi bước chân dài hơn, cơ thể sẽ tự động dùng phần thân giữa để giữ thăng bằng, vừa giúp dáng đi đẹp hơn vừa tiêu hao năng lượng một cách tự nhiên.

Về chăm sóc da, ít ai ngờ rằng Lee Min Jung tự nhận mình là người có làn da nhạy cảm, dễ nổi mụn và ửng đỏ nếu chăm sóc không đúng cách. Nguyên tắc hàng đầu của cô là "đối xử với làn da một cách bình tĩnh". Khi da gặp vấn đề, cô không chạy theo việc đắp mặt nạ liên tục hay dùng quá nhiều sản phẩm làm dịu, bởi chính việc đó từng khiến tình trạng mụn của cô trở nên tệ hơn.

Trong các buổi livestream, Lee Min Jung cũng tiết lộ cô rất hạn chế các liệu trình thẩm mỹ công nghệ cao. Những phương pháp như sóng RF hay siêu âm nâng cơ, cô chỉ thực hiện tối đa một lần mỗi năm, thậm chí có năm không làm lần nào. Lý do là vì da cô khá mỏng, nếu kích thích quá mức dễ phát sinh vấn đề về sau. Cách tiếp cận của cô thiên về sự tối giản, ít can thiệp nhưng duy trì đều đặn.

Ở bước dưỡng da hằng ngày, Lee Min Jung ưu tiên các sản phẩm dịu nhẹ, tránh thành phần gây kích ứng. Cô cho biết đã sử dụng liên tục một loại tinh chất của Physiogel suốt ba năm liền và xem đó là sản phẩm "ruột" trong chu trình chăm sóc da. Theo cô, với làn da nhạy cảm, việc tìm được sản phẩm phù hợp để dùng lâu dài quan trọng hơn rất nhiều so với việc liên tục đổi sang những món mới.

Cuối cùng, dù nói về giữ dáng hay giữ da, Lee Min Jung đều quay lại những nguyên tắc nền tảng nhất: uống đủ nước, vận động đều đặn và duy trì nhịp sống ổn định. Chính những điều tưởng chừng đơn giản này lại là bí quyết giúp cô duy trì phong độ suốt nhiều năm. Không khó hiểu khi trong các buổi livestream gần như để mặt mộc hoàn toàn, làn da của Lee Min Jung vẫn đều màu, trong trẻo và tỏa ra vẻ khỏe khoắn tự nhiên.

