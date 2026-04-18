Sạc 10 phút chạy 400 km: Pin PHEV lớn nhất thế giới chính thức được sản xuất, nhắm thẳng SUV cỡ lớn

Công ty sản xuất pin Svoilt đã chính thức bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống pin plug-in hybrid (PHEV) mới mang tên Fortress 2.0 dung lượng 80 kWh tại nhà máy ở Trường Châu, Trung Quốc. Theo công ty, đây là bộ pin PHEV có dung lượng lớn nhất thế giới hiện đang được sản xuất, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc đua hybrid dung lượng lớn tại Trung Quốc.

Hệ thống pin mới nâng dung lượng từ 59 kWh lên 80 kWh, tương đương mức tăng 35,6%, đồng thời cải thiện hiệu suất toàn hệ thống khoảng 6%.

Svolt định vị sản phẩm này cho SUV cỡ lớn và xe off-road hybrid, phân khúc mà quãng đường chạy hoàn toàn bằng điện ngày càng trở thành tiêu chí cạnh tranh quan trọng, thậm chí so sánh trực tiếp với các mẫu xe điện thuần (BEV) giá rẻ.

PHEV đang tiến gần tầm hoạt động của xe điện

Điểm đáng chú ý nhất là quãng đường chạy điện, Svolt cho biết Fortress 2.0 có thể hỗ trợ hơn 400 km chạy hoàn toàn bằng điện trên các mẫu PHEV phân khúc D trong điều kiện sử dụng thông thường.

Pin sử dụng kiến trúc sạc tốc độ cao, với công suất đỉnh tới 6C, cho phép sạc khoảng 10 phút để phục hồi hơn 400 km phạm vi hoạt động trong điều kiện lý tưởng.

Dù các con số thực tế còn phụ thuộc vào thiết kế xe và điều kiện thử nghiệm, xu hướng chung đang rất rõ: PHEV tại Trung Quốc đang tiến gần đến phạm vi chạy điện của xe BEV, đặc biệt ở các mẫu SUV lớn, nơi người dùng ưu tiên tính linh hoạt giữa xăng và điện hơn là điện hoàn toàn.

Svolt trước đó cũng quảng bá mạnh về kiến trúc an toàn cực đoan cho pin của mình. Trong một công bố kỹ thuật vào tháng 2/2026, công ty cho biết đã đạt được thiết kế “tách biệt lửa và điện”.

Theo tuyên bố của hãng, trong trường hợp thermal runaway (mất kiểm soát nhiệt), ngọn lửa sẽ không lan vào khoang hành khách, nhằm giảm nguy cơ xâm nhập vào cabin khi sử dụng các bộ pin năng lượng cao.

Đây được xem là điểm khác biệt của Svolt trong bối cảnh thị trường ngày càng bị thống trị bởi các hệ thống pin LFP mật độ năng lượng cao.

Tuy nhiên, chiến lược công nghệ của Svolt cũng từng gây tranh cãi.

Tháng 1/2026, CarNewsChina dẫn lại các tuyên bố trước đó của công ty về việc chuẩn bị sản xuất pin thể rắn hoàn toàn thông qua dự án “Donut Labs”, nhưng một số báo cáo cho rằng các tuyên bố này chưa được xác minh hoặc có dấu hiệu gây hiểu lầm.

Dù liên tục công bố công nghệ mới, Svolt vẫn là nhà sản xuất pin tầm trung tại Trung Quốc.

Theo dữ liệu lắp đặt từ China EV DataTracker, CATL và BYD đang kiểm soát phần lớn thị trường pin xe điện nội địa, trong khi Svolt nằm ngoài top 10, với thị phần chỉ vài phần trăm tùy phân khúc.

Điều này phản ánh thực tế của ngành: các tuyên bố công nghệ không đồng nghĩa với vị thế sản lượng, đặc biệt trong thị trường do các nhà cung cấp quy mô lớn và gắn chặt với các hãng xe thống trị.

Việc ra mắt Fortress 2.0 cho thấy chiến lược của Svolt là tập trung vào các hệ thống hybrid dung lượng lớn chuyên biệt, thay vì cạnh tranh trực tiếp với CATL trong pin EV phổ thông.

Khi PHEV và xe điện mở rộng tầm hoạt động (EREV) ngày càng phổ biến tại Trung Quốc, các nhà cung cấp tầm trung như Svolt đang cố tìm những “ngách” hiệu suất cao để tạo khác biệt.

Hệ thống pin này dự kiến sẽ ra mắt trên một mẫu SUV hybrid mới tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026, qua đó kiểm chứng liệu PHEV dung lượng cực lớn có thể thay đổi kỳ vọng của người tiêu dùng trong phân khúc SUV cỡ lớn hay không.



