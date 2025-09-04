Sa thải 4.000 nhân viên, CEO công ty này nói lời cay đắng, chuyên gia khẳng định: AI đang trở thành bình phong của nhiều công ty từng bất chấp để tăng trưởng

Marc Benioff, CEO Salesforce, cho biết công ty đã cắt giảm 4.000 người nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

“Tôi đã giảm từ 9.000 nhân sự xuống còn khoảng 5.000 người vì tôi cần ít nhân sự hơn”, ông Benioff chia sẻ tại một cuộc thảo luận về trí tuệ nhan tạo gần đây. Vị CEO này cũng khẳng định những lợi ích mà AI mang lại cho hoạt động của Salesforce.

Doanh nghiệp này đã đi đầu đầu trong cuộc cách mạng AI và đã xây dựng cái mà họ gọi là "Agentforce" cung cấp các AI agent tự động có thể tùy chỉnh hoàn toàn, kết nối với mọi dữ liệu doanh nghiệp và thực hiện các tác vụ trên các lĩnh vực bán hàng, dịch vụ khách hàng, tiếp thị và thương mại.

“Nhờ lợi ích và hiệu quả của Agentforce, chúng tôi thấy số trường hợp cần xử lý giảm xuống và chúng tôi không cần phải chủ động bổ sung nhân sự cho các vị trí kỹ sư hỗ trợ nữa”, Salesforce cho biết. Việc sa thải diễn ra sau khi Benioff tuyên bố rằng AI đang đảm trách 50% công việc ở công ty.

Laurie Ruettimann, một chuyên gia tư vấn nhân sự, cho biết AI đang ảnh hưởng đến việc làm trong một số ngành. Để tránh ảnh hưởng, vị chuyên gia này cho rằng mọi người cần cải thiện kỹ năng để giữ việc hoặc có thể tìm việc mới.

“Bạn cần mở rộng tầm nhìn, cải thiện quan hệ và gặp gỡ những người mới và học kỹ năng mới”, Ruettimann nhận định.

Tuy nhiên, chuyên gia phân tích Ed Zitron nói rằng AI đang bị các công ty công nghệ lấy làm bình phong, mangh ra đổ lỗi vì tuyển dụng quá mức trong đại dịch. Nhiều doanh nghiệp hiện đang thu hút nhà đầu tư bằng cách chứng tỏ rằng mình hoạt động hiệu quả hơn.

“Đó là tư duy tăng trưởng bằng mọi giá. Điều duy nhất quan trọng là tăng trưởng, ngay cả khi nó hủy hoại cuộc sống của mọi người, ngay cả khi nó khiến công ty trở nên tệ hơn và đưa ra sản phẩm kém chất lượng hơn”, Zitron khẳng định.

Tham khảo: CNBC﻿