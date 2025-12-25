Theo giới truyền thông, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn chưa từ bỏ kế hoạch tiến hành một cuộc phản công gần Pokrovsk, các tướng lĩnh Kiev đang huy động một lực lượng lớn đến khu vực 2 thành phố Pokrovsk-Myrnohrad với hy vọng giành lại quyền kiểm soát chúng trước khi kết thúc năm 2025.

Các nguồn tin phân tích của Nga cho biết, đối phương đã triển khai lực lượng lớn lên tới 9 - 10 tiểu đoàn và một trung đoàn đến khu vực này của mặt trận Donetsk, với hy vọng tái chiếm cả hai thành phố.

Cũng cần lưu ý rằng tại khu vực Pokrovsk, các lực lượng dự bị gần nhất tập trung ở các vùng Grishino và Serhiivka, nơi hầu hết các cuộc tấn công vào thành phố được thực hiện.

Trong bối cảnh đó, một chuyên gia quân sự Đức lại cho rằng, hành động của giới tướng lĩnh Ukraine là sai lầm và nếu cứ sa lầy ở Pokrovsk, Kiev sẽ phải trả giá ở Sloviansk.

Theo tướng Đức Erhard Bühler, việc mất quyền kiểm soát khu vực Pokrovsk-Myrnohrad ở Donetsk không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lực lượng Vũ trang Ukraine, mà Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đang phải đối mặt với một mối đe dọa khác nghiêm trọng hơn.

Ngoài việc Pokrovsk đang bị quân Nga bao vây chặt chẽ, thành phố này không còn giữ vai trò quan trọng như trước đối với người Ukraine, bởi nó không còn đóng vai trò là một tiền đồn phòng thủ phía nam trục Sloviansk-Kramatorsk.

Ông Erhard Bühler nhận định, tình hình đang diễn ra ở phía nam Kupiansk thuộc vùng Kharkiv “nghiêm trọng hơn” đối với Quân đội Ukraine, vì có nguy cơ thực sự về một cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga vào Sloviansk.

Vị tướng Đức cho rằng, điểm quyết chiến sẽ đến từ khu vực nam Kupiansk, tây Liman và Seversk.

Thành phố Seversk đã bị quân Nga chiếm đóng trong những ngày gần đây sau hơn ba năm và quân Nga đã biến nó thành một điểm tập kết binh lực lớn để tiếp tục tiến về phía tây, tận dụng đà thắng lợi có được sau khi giải phóng thành phố.

Tại Liman, quân Nga hiện đang giao tranh ở biên giới thành phố và cố gắng tiến sâu vào bên trong với một lực lượng nhỏ.

Theo vị tướng này, Quân đội Ukraine phải kiểm soát hoàn toàn tình hình ở các khu vực này trong những ngày tới, nếu không hai thành phố Sloviansk và Kramatorsk ở phía bắc của khu vực phòng thủ Donbass, sẽ đứng trước nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng.