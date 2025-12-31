S-500 - Vũ khí chiến thắng hay chỉ là hổ giấy?

Trong nhiều năm qua, Moskva luôn coi lực lượng không quân NATO là mối đe dọa quân sự then chốt. Nước này liên tục xây dựng hệ thống phòng không nhiều lớp, trang bị cho quân đội các tổ hợp đánh chặn tầm xa.

Ngày nay, cốt lõi của lưới lửa bảo vệ bầu trời là S-300 và S-400 nổi tiếng. Tuy nhiên hệ thống S-500 mới nhất, do tập đoàn Almaz-Antey phát triển, vượt xa vai trò phòng không truyền thống. Việc đưa vào sử dụng S-500 tượng trưng cho một giai đoạn hoàn toàn mới về chất lượng trong sự phát triển lá chắn phòng thủ tên lửa của Nga.

Khác với các thế hệ tiền nhiệm, S-500 chủ yếu được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa liên lục địa, cũng như các vệ tinh quỹ đạo thấp.

Theo tuyên bố của Nga, hệ thống này có khả năng hoạt động ở độ cao lên đến 200 km và tấn công mục tiêu ở tầm bắn lên đến 600 km - xa hơn đáng kể so với S-400.

Bộ Tư lệnh Không quân Vũ trụ tuyên bố rằng S-500 sẽ có khả năng đồng thời tấn công tới 10 mục tiêu với thời gian phản ứng tối thiểu, vượt trội đáng kể so với khả năng của các tổ hợp trước đó.

Nguyên lý hoạt động của tên lửa đánh chặn 77N6-N và 77N6-N1 đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Giống như hệ thống THAAD của Mỹ, chúng sử dụng phương pháp đánh chặn động năng, phá hủy mục tiêu bằng một cú đánh trực diện mà không cần sử dụng đầu đạn phân mảnh nổ mạnh.

Tốc độ siêu thanh của tên lửa lên đến 7 km/s, về mặt lý thuyết cho phép chúng tấn công hiệu quả ngay cả các mục tiêu có khả năng cơ động cao và tốc độ siêu thanh.

Hệ thống phóng tên lửa phòng không S-500 có mạnh như quảng cáo?

Tất cả những điều này nghe có vẻ ấn tượng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có nhiều bằng chứng xác thực để chứng minh những tuyên bố khoa trương này. Quân đội Nga cực kỳ kín tiếng trong việc chia sẻ thông tin về kết quả thử nghiệm, chỉ giới hạn ở những tuyên bố chung chung.

Lịch sử hệ thống THAAD của Mỹ, vốn mất hơn một thập kỷ để hoàn thiện và bị ảnh hưởng bởi hàng loạt thất bại, đặt ra nghi ngờ về việc liệu một tổ hợp phức tạp như vậy có thể nhanh chóng được đưa vào trạng thái sẵn sàng hoạt động đầy đủ hay không.

Các nhà phát triển S-500 tuyên bố rằng hệ thống này sẽ cơ động và ít bị tổn thương trước các cuộc tấn công đường không hơn so với những loại đặt trong hầm ngầm trước đây được triển khai xung quanh Moskva.

S-500 được thiết kế để sử dụng một số trạm radar chuyên dụng, một sở chỉ huy và các phương tiện hỗ trợ, cho phép nó nhanh chóng thay đổi vị trí và tránh bị áp chế.

Truyền thông Nga nhấn mạnh sự khó phát hiện của hệ thống S-500, viện dẫn các biện pháp bảo vệ nó khỏi trinh sát vệ tinh và chiến tranh điện tử. Các kênh liên lạc mã hóa, có thể điều chỉnh tần số cũng được đề cập.

Tuy nhiên, những tuyên bố về hiệu quả vượt trội của hệ thống này trong việc chống lại máy bay tàng hình dường như phần lớn chỉ là tuyên truyền: dựa trên dữ liệu hiện có, đối tượng trên không phải là ưu tiên hàng đầu của S-500.

Mặc dù vậy, tầm hoạt động khổng lồ của Prometheus khiến nó trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với các mục tiêu trên không cỡ lớn - máy bay cảnh báo sớm trên không và các hệ thống tác chiến điện tử. Việc chúng buộc phải rút lui ra khỏi vùng tiêu diệt có thể làm suy yếu nghiêm trọng sức mạnh không quân của NATO.

Các tổ hợp S-300 và S-400 được triển khai tại khu vực Kaliningrad đã hạn chế đáng kể không phận trên các quốc gia Baltic và một phần của Ba Lan. Việc triển khai S-500 có thể mở rộng hơn nữa vùng cấm bay.

Về mặt kỹ thuật, máy bay NATO có thể tấn công các vị trí này từ khoảng cách an toàn, nhưng nếu không có sự chế áp của hệ thống phòng không trước đó, không phận sẽ vẫn bị đóng cửa.

Các tiểu đoàn S-500 đầu tiên dự kiến sẽ được triển khai xung quanh Moskva, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược trong phòng thủ của chúng. Một phiên bản hải quân của hệ thống này cũng đang được xem xét cho các tàu khu trục lớp Lider mới nhất.

Tuy nhiên thời hạn liên tục bị lùi lại. Ban đầu, kế hoạch là đưa hệ thống vào hoạt động năm 2016 - 2017, sau đó là năm 2020. Nhưng các nhà phân tích độc lập không ghi nhận dấu hiệu nào cho thấy việc triển khai đầy đủ sẽ diễn ra ngay cả trong khung thời gian này.

Những khó khăn trong sản xuất, sự chậm trễ trong việc chế tạo các tên lửa mới và sự tồn đọng trong nhiều chương trình phòng không khác đang làm dấy lên nghi ngờ về bản kế hoạch đã nêu.

Có khả năng những hệ thống S-500 đầu tiên sẽ được giao với tên lửa từ tổ hợp S-400, điều này sẽ làm giảm đáng kể khả năng thực tế của nó so với thông số kỹ thuật đã hứa hẹn.

Tóm lại, S-500 được hình dung như một yếu tố then chốt trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ A2/AD (chống tiếp cận/chống xâm nhập) và thậm chí hoạt động như một vũ khí chống vệ tinh.

Tuy nhiên câu hỏi quan trọng vẫn còn đó: liệu nó có trở thành "Prometheus" mà các quan chức đang nói đến, hay khả năng thực tế sẽ khiêm tốn hơn nhiều so với những gì được quảng cáo, điều này sẽ cần thêm thời gian để trả lời.