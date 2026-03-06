S-400 đã lộ sức mạnh thật sau hai chiến trường nóng

Sức mạnh trong thực chiến

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt hiếm thấy đối với hệ thống phòng không S-400 Triumf khi lần đầu tiên nó cùng lúc tham chiến ở hai mặt trận: chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và cuộc xung đột giữa Ấn Độ với Pakistan hồi tháng 5/2025. Những dữ liệu từ chiến trường cho thấy hệ thống này không chỉ giữ vai trò chủ lực của lực lượng Phòng không-Không quân Nga, mà còn mang lại ưu thế vượt trội cho khách hàng lớn nhất hiện nay trong khu vực châu Á.

Trong khi nhiều quốc gia tiếp tục đặt câu hỏi về hiệu quả của các tổ hợp phòng không tầm xa, tập đoàn phát triển S-400, Almaz-Antey khẳng định bằng thực tế rằng hệ thống đã chứng minh được "các tham số hiệu quả trong tác chiến thật".

Hơn 30 trung đoàn S-400 đang hoạt động trên khắp nước Nga, trở thành lớp phòng thủ chiến lược thay thế dần các hệ thống đời cũ. Điểm đáng chú ý là trong suốt 20 năm, Nga đã đầu tư vào S-400 nhiều hơn toàn bộ chi phí mua sắm máy bay chiến đấu cộng lại, một tín hiệu cho thấy S-400 được xem như nền tảng chủ lực bảo vệ không phận.

CEO Yan Novikov nhấn mạnh rằng không có hệ thống phòng không nào của phương Tây hiện đạt tới mức hiệu quả tổng thể tương đương. Việc S-400 liên tiếp đánh chặn các mục tiêu tầm xa, từ máy bay chiến đấu cho tới vũ khí có tốc độ cao, đã củng cố vị thế của nó trong bối cảnh không quân Ukraine liên tục thử nghiệm nhiều chiến thuật xâm nhập khác nhau.

Thích nghi với chiến tranh hiện đại

S-400 không phải là một hệ thống đứng yên. Theo Almaz-Antey, tốc độ thay đổi công nghệ quân sự buộc các hệ thống phòng không phải cập nhật nhanh hơn bao giờ hết. Đây chính là lý do S-400 được thiết kế với khả năng hiện đại hóa "rất lớn", cho phép tích hợp nhanh những công nghệ chống đe dọa mới ngay giữa chiến dịch quân sự.

Trong chiến trường Ukraine, tổ hợp không chỉ tiếp tục sử dụng bộ radar đa băng tần mà còn được nâng cấp thuật toán theo dõi mục tiêu nhỏ, tốc độ cao, đặc biệt là UAV tầm xa - loại vũ khí hiện đang chiếm tỷ lệ lớn trong các cuộc tập kích vào Crimea và các tỉnh biên giới. Điều này cho phép các khẩu đội S-400 giảm thời gian phản ứng và tăng khả năng đánh chặn mục tiêu ở độ cao thấp, vốn là điểm khó đối với các hệ thống phòng không tầm xa truyền thống.

Một thay đổi quan trọng khác nằm ở việc S-400 được trang bị tên lửa 40N6 có tầm bắn đến 400 km, cho phép tổ hợp tấn công mục tiêu vượt đường chân trời bằng dữ liệu chỉ thị mục tiêu từ radar mặt đất phía trước hoặc radar trên không của máy bay chỉ huy-cảnh báo A-50U.

Hành trình bay của 40N6 rất đặc biệt: tên lửa vọt lên độ cao gần 30 km, sau đó lao xuống mục tiêu dựa trên dữ liệu cập nhật liên tục. Nhờ đó, S-400 có thể đánh hạ mục tiêu bay ở độ cao 30 km hoặc chỉ cách mặt đất 5 mét - một khả năng hiếm thấy kể cả với các tổ hợp phòng không thế hệ mới của phương Tây. Tên lửa này đã được chứng minh hiệu quả trong cả hai chiến trường.

Tương lai của hệ thống

Việc S-400 được biên chế với số lượng lớn không phải là điều ngẫu nhiên. Nga đã đầu tư mạnh vào việc khôi phục và mở rộng ngành công nghiệp tên lửa phòng không từ năm 2000, với ba cơ sở sản xuất trọng điểm gồm dây chuyền mới của Nhà máy Obukhov, nhà máy Avitek tại Kirov và nhà máy NMP ở Nizhniy Novgorod. Từ đó tới nay, tốc độ sản xuất tăng đều, cho phép không chỉ đáp ứng yêu cầu trong nước mà còn mở rộng xuất khẩu.

Tuy vậy, cho đến nay không có thông tin chính thức về một hệ thống kế nhiệm trực tiếp cho S-400. Nga vẫn tiếp tục cải tiến nó thay vì chuyển sang phát triển một tổ hợp hoàn toàn mới. Điều này phản ánh triết lý duy trì nền tảng đã chứng minh hiệu quả, đồng thời tích hợp dần các radar và tên lửa đời mới - trong đó có lời đồn về một mẫu tên lửa có tầm bắn vượt 40N6, dự kiến xuất hiện vào giữa thập niên 2030.

Giới phân tích cho rằng chiến trường Ukraine và Nam Á đang mang lại dữ liệu thực chiến vô cùng có giá trị, giúp Nga tinh chỉnh thuật toán radar, tối ưu các chế độ đánh chặn phức tạp, từ đó nâng cấp hệ thống nhanh hơn nhiều so với thời bình.

Cũng chính nhờ khả năng thích nghi này, S-400 không chỉ tiếp tục giữ vai trò xương sống của phòng không Nga, mà còn duy trì sức hấp dẫn với những quốc gia đang tìm kiếm một lá chắn tầm xa đủ sức đối phó với các mối đe dọa hiện đại.