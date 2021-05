Rút khỏi mảng di động, LG thanh lý smartphone giá rẻ cho nhân viên: Snapdragon 888, màn hình OLED 120Hz, giá 4 triệu đồng

Hồi đầu tháng 4 vừa qua, LG đã chính thức tuyên bố sẽ rút khỏi mảng di động. Mặc dù đã có một vài thông tin rò rỉ trước đó về việc này, thế nhưng quyết định của LG không khỏi khiến người dùng bất ngờ. Bởi lẽ, mới chỉ hồi tháng 1 năm nay tại CES, LG vẫn còn "nhá hàng" về mẫu smartphone màn hình cuộn tiên tiến; ấy vậy mà chỉ 3 tháng sau, thương hiệu này đã sụp đổ hoàn toàn.

Màn "quay xe" chóng vánh của LG hẳn sẽ khiến cho hãng này vẫn còn rất nhiều các dự án và sản phẩm dang dở mà không có cơ hội đến tay người tiêu dùng. Đã đến nước này rồi, có lẽ cách nhanh nhất để giải quyết số hàng tồn là thanh lý giá rẻ cho nhân viên.

Và đó chính là những gì mà LG đang làm ở Hàn Quốc. Hình ảnh dưới đây là của LG Velvet 2 Pro, chiếc smartphone đáng lẽ sẽ là phiên bản nâng cấp của chiếc Velvet đầu tiên. Tài khoản Twitter @FrontTron cho biết LG đã sản xuất khoảng 3000 chiếc máy này để bán ra thị trường, nhưng với tình hình hiện tại, hãng đã chuyển sang thanh lý cho nhân viên.

Qua hình ảnh, có thể thấy Velvet 2 Pro có thiết kế tương đối giống so với phiên bản đầu tiên với thiết kế camera "giọt nước", tuy nhiên cụm camera này được làm lồi lên thay vì phẳng. Máy có ba phiên bản màu sắc là đen, be (beige) và vàng đồng. Phiên bản trong hình có mặt lưng màu be với viền màu vàng trông rất đẹp mắt.

Về cấu hình, Velvet 2 Pro được trang bị chip Snapdragon 888, màn hình OLED 6.8 inch 120Hz, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB và pin 4500mAh. Với cấu hình này, rõ ràng LG từng có kế hoạch định vị Velvet 2 Pro ở phân khúc cao cấp.

Thứ hấp dẫn nhất của Velvet 2 Pro là mức giá. Để sở hữu chiếc máy này, nhân viên LG sẽ chỉ phải bỏ ra... 170 USD (tương đương gần 4 triệu đồng). Với việc chiếc Velvet đầu tiên từng có giá bán lẻ tới 599 USD, rõ ràng 170 USD là mức giá quá hời. Chính vì vậy, @FrontTron cho biết đang có rất nhiều nhân viên LG "tăm tia" chiếc máy này.

Đương nhiên, với mức giá rẻ như vậy, Velvet 2 Pro cũng tồn tại một vài hạn chế. Máy sẽ có thời hạn bảo hành chỉ khoảng 6 tháng (cho đến khi linh kiện hết), ngoài ra sẽ không nhận được bất cứ bản cập nhật phần mềm nào. Quan trọng hơn, mỗi nhân viên LG chỉ được mua tối đa 2 máy, và họ sẽ không được phép bán lại nó cho bất kỳ ai khác.

Song song với Velvet 2 Pro, LG có vẻ như cũng đang có kế hoạch thanh lý mẫu điện thoại màn hình cuộn LG Rollable cho nhân viên của mình. Tiếc rằng, thông tin về nó vẫn chưa được tiết lộ.