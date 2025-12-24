Sáng nay 24-12, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) và các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn này và các đơn vị liên quan.



Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà tại phiên sơ thẩm

Theo bản án cấp phúc thẩm, tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã nộp thêm 47 tỉ đồng, qua đó khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Các bị cáo khác tại cấp phúc thẩm đã nộp thêm 50-500 triệu đồng, góp phần tích cực khắc phục hết thiệt hại.

Trước ngày mở phiên tòa, ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, và hai người khác bất ngờ rút kháng cáo. Dù vậy, người thân của ba bị cáo này vẫn có mặt tại tòa, nộp thêm tiền khắc phục hậu quả và trình bày hoàn cảnh, thành tích mong HĐXX khoan hồng.

Qua đó, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng 7 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 10 năm 6 tháng tù) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên bị cáo Trần Anh Quang, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An, 5 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù); Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 168 Việt Nam, 3 năm tù cho hưởng án treo (án sơ thẩm 3 năm tù); Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội, 4 năm tù (án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù).

Các bị cáo tại phiên tòa cấp phúc thẩm

Bị cáo Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ, 4 năm 9 tháng tù (án sơ thẩm 6 năm tù); Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ, 4 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 5 năm 6 tháng); Đàm Văn Cường, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ, 4 năm tù (án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù); Phạm Thanh Bình, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh, 3 năm 9 tháng tù (án sơ thẩm 4 năm tù)...

Nhiều trường hợp không kháng cáo hoặc rút đơn kháng cáo như: Bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bị tuyên 4 năm 9 tháng tù (án sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ, bị tuyên 2 năm 3 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"); Hoàng Thế Du, cựu Trưởng phòng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang cũ, 33 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.