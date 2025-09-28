HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Rượt đuổi nghẹt thở suốt 50 km, hàng chục CSGT khống chế đối tượng trộm ô tô

Anh Vũ |

Nhận tin báo một đối tượng trộm ô tô đang bỏ chạy về miền Tây, Công an TP HCM bố trí lực lượng vây ráp.

Ngày 28-9, Công an TP HCM phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh đã bắt giữ 1 đối tượng trộm ô tô đang trên đường bỏ chạy về miền Tây.

Rượt đuổi nghẹt thở suốt 50 km, hàng chục CSGT khống chế đối tượng trộm ô tô- Ảnh 1.

CSGT TP HCM bắt giữ đối tượng trộm ô tô

Theo điều tra, trưa cùng ngày, Công an TP HCM  tiếp nhận thông tin một thanh niên trộm ô tô ở tỉnh Lâm Đồng đang bỏ chạy về miền Tây. 

Qua camera, lực lượng chức năng phát hiện người này lái ô tô biển số TP HCM đang qua cầu Phú Cường, hướng từ tỉnh Bình Dương cũ về TP HCM.

Trung tá Phan Thanh Tuấn, Trạm trưởng Trạm CSGT Tây Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) lúc này bố trí lực lượng truy đuổi qua nhiều tuyến đường. 

Khi truy đuổi khoảng 50 km, đến ấp Đức Ngãi 2, xã Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh), lực lượng công an đã khống chế thành công đối tượng.

Công an TP HCM đã bàn giao đối tượng này cho Công an tỉnh Lâm Đồng để xử lý.

