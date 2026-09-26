Rưng rưng cảnh bố khóc hu hu khi con gái lấy chồng, cô dâu dỗ mãi không nín

Clip ghi lại cảnh người bố Bắc Ninh khóc mãi không ngừng khi tiễn con gái về nhà chồng đang được nhiều cư dân mạng chia sẻ với những bình luận đầy xúc động.

Clip bố không nỡ buông tay con gái trong ngày cưới khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @mc_giahung99)

Với bố mẹ, khoảnh khắc con gái bước lên xe hoa về nhà chồng luôn mang lại nhiều cảm xúc, trong đó có niềm hạnh phúc xen lẫn sự hụt hẫng, lưu luyến khôn nguôi. Có lẽ ông bố trong clip được chia sẻ và gây sốt mới đây cũng có cảm nhận như vậy nên cứ khóc mãi không ngừng khi phải chia tay con gái.

Clip được ghi tại Lục Ngạn, Bắc Ninh. Trong rạp cưới với không khí hân hoan, rộn ràng, đứng cạnh cô dâu chú rể cười tươi như hoa, ông bố mặc chiếc sơ mi trắng tinh lại mếu máo khóc, hết dùng tay quệt nước mắt đến lấy khăn ra lau lấy lau để nhưng vẫn không thể làm nước mắt ngừng rơi, có lẽ vì nghĩ đến cảnh lát nữa mình về nhà mà con gái chẳng theo cùng.

Cô dâu vỗ về bố rồi ôm lấy ông, dỗ dành: “Chiều con về bây giờ. Chiều con về với cha”. Chú rể đứng kế bên cũng an ủi: “Chiều bọn con về mà”.

Thấy bố vẫn chưa ngưng được nước mắt, cô dâu lại trấn an: “Mai con về ý mà, chiều con về”. Đến lúc này, người bố mới quyến luyến rời đi.

Clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận trên TikTok. Nhiều cư dân mạng xúc động khi chứng kiến tình cảm của người bố dành cho con gái trong ngày trọng đại nhất cuộc đời: “Cả đời cha bôn ba mưa nắng, lưng còng vai gầy gánh vác cả gia đình, chưa từng than thở một lời khó nhọc. Thế nhưng, đến ngày con gái bước lên xe hoa về nhà chồng là ngày người đàn ông kiên cường ấy lại yếu đuối”.

“Mong ước lớn nhất của cha là người đàn ông của con sẽ đủ bao dung, ấm áp để yêu thương và che chở cả đời”; “Con có đi đến tận cùng thế giới, có lớn đến đâu thì trong mắt cha vẫn mãi là đứa con gái bé bỏng cần được chở che. Hạnh phúc lớn nhất của đời cha chính là nhìn thấy con gái mình có bến đỗ bình yên”...

Dù con gái an ủi là “chiều sẽ về”, ông bố vẫn không thể nín khóc. (Ảnh chụp màn hình)

Nhật Anh viết: “Đọc bao nhiêu câu chuyện, xem bao nhiêu chiếc video về ngày cưới, chưa bao giờ mình cầm được nước mắt ở khoảnh khắc người cha tiễn con về nhà chồng. Mẹ có thể ôm con khóc tỉ tê, nhưng cha thì khác, cha thường đứng đó lặng lẽ mà thôi. Cảm giác tận tay dắt con giao cho một người đàn ông khác chắc là khoảng trống lớn nhất, chông chênh nhất trong cuộc đời người cha”.

Phương Vũ chia sẻ: “Tình thương của cha lúc nào cũng trầm lặng, giấu kín sau dáng vẻ nghiêm khắc. Thế nhưng, sâu thẳm trong trái tim ấy là cả một biển trời yêu thương vô bờ bến. Con có đi đến tận cùng thế giới, có lớn đến đâu thì trong mắt cha vẫn mãi là đứa con gái bé bỏng”.

Nhiều cư dân mạng cảm thấy mình may mắn khi lấy được chồng gần. “Lấy chồng gần, dẫu có giận hờn bên nhà chồng hay mệt mỏi chuyện cơm áo gạo tiền, chiều vẫn có thể tạt về nhà mẹ đẻ ăn bữa cơm rau dưa, kể cha nghe mọi chuyện rồi lại thôi. Còn lấy chồng xa mỗi dịp Tết đến xuân về, nhìn nhà người ta rộn ràng đoàn tụ, lòng lại quặn thắt nghĩ về bố mẹ già ngóng trông nơi quê nhà”, Thu Trang chia sẻ.

Tuấn Việt bình luận dưới bài đăng clip: “Cô dâu thật may mắn khi lấy được chồng gần. Sáng làm đám cưới, chiều là có thể về thăm cha mẹ rồi. Nhiều khi ngồi nghĩ lại thấy thương những đứa con gái lấy chồng xa vô cùng. Thế mới thấy, đôi khi hạnh phúc lớn nhất của đời người con gái không phải là lấy được người chồng giàu sang phú quý, mà là được ở gần đấng sinh thành để kịp thời báo hiếu lúc tuổi già”.

Ký ức về ngày cưới của chính mình cũng được nhiều người xem clip chia sẻ. Tố Uyên viết: “Xem những hình ảnh thế này lại nhớ ngày mình về nhà chồng, bố đứng lặng lẽ sau cánh cửa, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe mà chẳng dám nhìn thẳng vào con lâu vì sợ mình khóc theo. Mãi đến khi ra về, ông mới đến bên vỗ về mình, lúc đó thì không kiềm được nước mắt”.

Bảo Ngọc kể: “Mình lấy chồng ngay xã bên, ai cũng bảo gần thế thì sướng gì đâu mà phải lo. Đến lúc cúi đầu chào bố mẹ đẻ để lên xe hoa về nhà chồng, ôm chầm lấy mẹ một cái thật chặt, nghe tiếng mẹ nghẹn ngào dặn dò ‘Cố gắng sống hạnh phúc con nhé’, có tủi thân cứ về với bố mẹ, thì mình vỡ òa không kiềm được nước mắt”.