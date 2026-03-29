Rùng mình với clip nữ sinh đánh bạn bầm dập, nhóm bạn reo hò

Cao Nguyên |

Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh cấp 2 lao vào đánh nhau trong tiếng reo hò của bạn khiến một em phải nhập viện, gây bức xúc dư luận.

Ngày 29-3, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh cấp 2 lao vào đánh nhau, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Rùng mình với clip nữ sinh đánh nhau bầm dập gây bức xúc dư luận 2026 - Ảnh 1.

Hai nữ sinh đánh nhau trong tiếng reo hò của bạn bè. Ảnh cắt từ clip

Theo các đoạn clip, hai nữ sinh mặc đồng phục lao vào giật tóc. Sau đó, một nữ sinh đã quật ngã và liên tiếp đấm, đá vào bạn học.

Trong khi đó, có rất đông bạn học vây quanh và liên tiếp reo hò "cố lên" để cổ vũ đánh nhau.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Trường THCS 19/8 (xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận việc hai nữ sinh của trường đã đánh nhau khiến một em bị thương, phải nhập viện điều trị.

Theo vị này, vụ việc xảy ra vào sáng 26-3, em L. (lớp 7) và em H. (lớp 8) do có mâu thuẫn trước đó trên mạng xã hội đã lao vào đánh nhau ở khu vực ngoài trường học.

Em L. bị thương tích nên đã được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế Cư Kuin điều trị.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã mời phụ huynh của hai nữ sinh đến làm việc.

"Phụ huynh của em H. nhận trách nhiệm sẽ chi trả viện phí cho nữ sinh bị đánh. Riêng gia đình em L. cho rằng sẽ trình báo công an. Nhà trường đã thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh và sẽ chờ kết quả từ công an để xử lý theo quy định" – lãnh đạo Trường THCS 19/8 thông tin.

Trao đổi với phóng viên, mẹ của em L. cho biết con gái bà đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương vùng tay, ngực, cổ, mặt và bị bầm mắt trái.

"Xem clip con bị đánh tôi thực sự bức xúc và đau lòng. Con bé bị đánh tới tấp trong tiếng hò reo, cổ vũ của bạn bè. Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm tình trạng bạo lực học đường" – phụ huynh của em L. nói.

