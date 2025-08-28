Rùng mình trước cảnh phim sốc nhất Mưa Đỏ: Nam diễn viên ăn rắn thật 100%, biết số lượng là sợ tới già

Bộ phim Mưa Đỏ có không ít những phân cảnh gây ám ảnh tột độ cho khán giả, nhất là về sự hi sinh của những người lính trẻ. Một phân cảnh tuy không liên quan đến chết chóc nhưng lại được cho là quá sức tưởng tượng của người xem: Trần Gia Huy phải ăn rắn thật ở phân cảnh nhân vật Tấn quá đói, quân ta bị cắt sạch viện trợ.

Nam diễn viên Gia Huy trong Mưa Đỏ

Khi nghe về cảnh phim gây ám ảnh này, đa phần khán giả đều cho rằng ekip chuẩn bị cho Trần Gia Huy một con rắn đạo cụ nhưng thực tế đây lại là rắn thật 100%. Cụ thể nam diễn viên trẻ chia sẻ: "Con rắn đó do anh thiết kế bắt ngay tại hiện trường. Lúc mới thấy nó, tôi hoảng sợ đến mức bỏ chạy bán sống bán chết. Thế nhưng khi vào cảnh quay, đạo diễn hỏi tôi có sợ không thì tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi thực sự đã ăn rắn sống, và ngay sau đó nôn ói vì mùi tanh kinh khủng của nó."

Trong những hình ảnh hậu trường do chính Gia Huy đăng tải, anh xuất hiện cùng "bạn diễn" đặc biệt của mình. Khi được hỏi đã ăn bao nhiêu con rắn tất cả cho cảnh quay này, Gia Huy còn nửa đùa nửa thật khi tiết lộ mình ăn khoảng 4 - 5 con. Xem phim đã ám ảnh, khi nghe chia sẻ này của nam diễn viên trẻ, khán giả càng rùng mình hơn.

Khi lên phim khán giả không nhìn rõ con rắn nhưng Gia Huy đã ăn rắn thật

Khi câu chuyện ăn rắn sống của Gia Huy được chia sẻ, khán giả càng nể phục tinh thần của ekip làm phim nói chung và nam diễn viên trẻ nói riêng. Vô số bình luận khen ngợi nam diễn viên thủ vai Tấn, cho rằng anh thực sự đã tái hiện được tinh thần cũng như những thiếu thốn, mất mát của người lính năm xưa. "Cảm ơn bạn đã làm rất tốt phân đoạn này cũng để thế hệ con cháu biết được cha ông đã dùng tinh thần gì để chiến đấu dành lại từng tấc đất quê hương", "Xem những cảnh này thương ông cha ta đã chịu vất vả đói khát để giữ lấy hòa bình. Cũng cảm phục diễn viên đã quá xuất sắc", "Xem ám ảnh thực sự phân cảnh đó, còn tưởng Tấn đói quá hoa mắt",... là những bình luận của khán giả về phân cảnh ấn tượng này.