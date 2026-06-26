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Rùng mình phát hiện bộ xương người giữa bãi cỏ ở Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM

NLD
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Người dân phát hiện bộ xương người trong bụi rậm tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, cạnh đó có một xe máy bỏ lại.

Ngày 25-6, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phát hiện một bộ xương người trong bụi rậm tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa.

Rùng mình phát hiện bộ xương người giữa bãi cỏ tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phát hiện bộ xương người tại phường Đông Hòa. Ảnh: XĐ

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân phát hiện một chiếc xe máy màu đen mang biển kiểm soát 67K1-622.xx nằm trong khu vực cỏ mọc um tùm ven đường Thomas Edison.

Nghi có điều bất thường, người dân kiểm tra xung quanh và tá hỏa phát hiện một bộ xương người nằm gần vị trí chiếc xe.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và tiến hành khám nghiệm để làm rõ vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường, trên xe máy vẫn còn treo nón bảo hiểm, áo mưa và một chiếc áo khoác. Cạnh bộ xương có một đôi dép và một chai thuốc diệt côn trùng.

Theo cơ quan chức năng, thi thể đã phân hủy trong thời gian dài, chỉ còn lại phần xương. Danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

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