Rùng mình clip cô gái bị hành hung, vụt mũ bảo hiểm vào đầu giữa đêm ở Bắc Ninh, thái độ của nhóm thanh niên gây bức xúc

Tối 29/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị nhóm người hành hung giữa đêm khuya tại Bắc Ninh khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung đoạn clip, vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 23h23 ngày 27/5 tại khu vực cổng trường THPT Hiệp Hoà số 5, tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm này, hai cô gái sau khi tan làm đang điều khiển xe máy di chuyển trên đường thì bất ngờ bị 3 cô gái khác đi xe máy điện áp sát. Nhóm này liên tục chèn ép, dùng chân đạp vào xe yêu cầu dừng lại.

Khi hai nạn nhân chưa kịp phản ứng, một cô gái trong nhóm đã lao tới dùng chân đạp mạnh vào người cô gái ngồi phía trước. Ngay sau đó, hai cô gái còn lại tiếp tục xông vào hành hung bằng cách đấm đá liên tiếp, thậm chí dùng mũ bảo hiểm vụt vào vùng đầu nạn nhân.

Đáng chú ý, một cô gái mặc áo trắng liên tục dùng chân đá vào người và vùng đầu của nạn nhân nhiều lần dù cô gái này gần như không có khả năng chống cự.

Trong lúc vụ việc xảy ra, một số nam thanh niên đi đường cũng đã dừng xe theo dõi. Tuy nhiên, thay vì can ngăn hay hỗ trợ nạn nhân, nhóm này chỉ đứng nhìn khiến nhiều người xem clip không khỏi bức xúc.

Sau khi bị hành hung, cô gái bị đánh đã nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý với hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ phẫn nộ trước hành vi bạo lực của nhóm cô gái, đồng thời lo ngại cho tình trạng sức khỏe của nạn nhân.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan để tránh gây hoang mang dư luận.