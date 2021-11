Dư luận Ấn Độ đang vô cùng chấn động trước tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mệnh của Hoa hậu Nam Ấn Độ Ansi Kabeer và Á hậu Anjana Shajan . Chẳng ai có thể ngờ rằng, 2 người đẹp lại ra đi ở tuổi quá trẻ (lần lượt là 25 và 26 tuổi), để lại bao tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Điều đáng nói, netizen nhận ra, chỉ vài ngày trước khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, Ansi có chia sẻ 1 bài đăng bước đi trong bụi cây kèm dòng nhắn: "It's time to go" (tạm dịch: "Đã đến lúc phải đi rồi").

Hiện giờ bài đăng này đang gây bão trên MXH, rất nhiều fan cho rằng đây chính là lời "tiên tri" đáng sợ về cái chết của Hoa hậu Ấn Độ.

Bài đăng cuối cùng của Hoa hậu Ấn Độ Ansi khiến người hâm mộ rùng mình

Trang News18 chia sẻ, một số netizen để lại rất nhiều bình luận có nội dung như: "Cô ấy đã biết trước điều không hay sắp xảy ra", "Lời tiên tri ư? Yên nghỉ nhé Ansi", "Tôi cảm thấy có chút sợ hãi",...

Quả thật, quãng thời gian này vô cùng khó khăn với gia đình của Ansi và Anjana. Hai người đẹp vốn vô cùng thân thiết và có nhiều dự án hợp tác chung, vậy nhưng vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mệnh của 2 người đẹp cùng 1 lúc.

Bức hình hậu trường vụ tai nạn với chiếc xe hơi nát vụn khiến người hâm mộ không khỏi rùng mình và tiếc nuối. Theo thông tin, vì muốn tránh 1 chiếc mô tô trên đường nên xe chở Ansi và Anjana đâm vào gốc cây, 2 người khác có mặt trên xe ô tô cũng bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn cướp đi sinh mệnh Hoa hậu và Á hậu Ấn Độ

Nguồn: News18