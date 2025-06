Rúng động The Voice: Lộ đoạn ghi âm chương trình xúc phạm chèn ép trước khi 1 nữ ca sĩ qua đời

The Voice of China (sau này đổi tên thành: Sing! China) từng là show truyền hình về âm nhạc và tìm kiếm gương mặt ca sĩ tài năng, ăn khách ở Trung Quốc. Ra mắt vào năm 2012, nhưng đến năm 2023, The Voice of China đã trở thành "cai gai" trong mắt công chúng, bị tẩy chay diện rộng dữ dội đến mức phải dừng chiếu giữa chừng vì vướng bê bối chấn động. Chương trình này đã bị cáo buộc chiêu trò chèn ép, bắt nạt Coco Lee trước khi cô qua đời.

Vụ bê bối bắt nạt Coco Lee của The Voice of China gây dậy sóng dư luận 1 thời

Đoạn ghi âm 9 phút phơi bày hậu trường bất công gây sốc ở The Voice of China

Năm 2022, Coco Lee - diva hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc) - đã nhận lời làm huấn luyện viên, ngồi ghế nóng chương trình âm nhạc do đài Chiết Giang sản xuất. Tuy nhiên, cô không được nhà sản xuất tôn trọng. Sau khi Coco Lee qua đời vì tự tử ở nhà riêng vào đầu tháng 7/2023, 1 người hâm mộ đã tung đoạn ghi âm dài 9 phút tố cáo những ấm ức, bất công mà Coco Lee đã phải cắn răng chịu đựng khi quay The Voice of China.

Theo nội dung trong file ghi âm, Coco Lee đã bị ekip sản xuất xúc phạm, đuổi ra khỏi trường quay vì lên tiếng phản đối hệ thống cạnh tranh không công bằng, nghi dàn xếp kết quả trong chương trình. Theo luật chơi, người có số điểm cao nhất của mỗi đội sẽ được tiến thẳng vào top 5. 7 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục thi đấu, ai có số điểm cao hơn sẽ giành được vị trí đi tiếp cuối cùng.

Coco Lee bị chèn ép, bắt nạt ở The Voice of China

Thí sinh của đội Coco Lee được đánh giá cao hơn với 88,3 điểm, nhưng cuối cùng chiến thắng lại thuộc về thí sinh đội khác với 73 điểm. Vụ việc khiến "Mariah Carey châu Á" bức xúc chất vấn ekip không tôn trọng luật chơi, thiếu công bằng khi chèn ép thí sinh đội cô. Trong quá trình tranh cãi, đạo diễn chương trình đã lao đến đe dọa, uy hiếp và gọi bảo vệ cưỡng ép kéo Coco Lee khỏi sân khấu. Thậm chí, vì phát sinh mâu thuẫn với Coco Lee, chương trình còn cắt sạch mọi cảnh quay nữ diva đã ghi hình trước đó.

Dưới sự chất vấn của dư luận, nhà đài đành mời Coco Lee quay trở lại ghi hình, và dọa rằng sẽ loại 1 thí sinh trong đội nữ diva nếu cô không đồng ý tham gia. Không chỉ vậy, ekip còn bắt ép nữ ca sĩ hàng đầu phải đăng đàn lên Weibo cá nhân giải thích rằng mâu thuẫn với chương trình chỉ là hiểu lầm. Thương thí sinh đội mình, Coco Lee đã quay lại hoàn thành nốt vai trò huấn luyện. Tuy nhiên, cô lại bị nhà sản xuất chơi xấu.

Coco Lee khóc tức tưởi, tranh cãi với ekip đòi công bằng cho thí sinh đội mình

Nữ diva lên tiếng phản đối màn dàn xếp kết quả của chương trình nhưng lại bị ekip xúc phạm, đuổi khỏi trường quay

Cụ thể, vào ngày ghi hình đêm chung kết The Voice of China, chấn thương chân của Coco Lee bị tái phát nghiêm trọng, khiến cô đau đớn khi đi lại. Nữ ca sĩ đã chủ động trao đổi với ekip về tình hình sức khỏe, mong muốn được thí sinh Trạch Bằng hỗ trợ dìu bước trên sân khấu. Phía The Voice of China đồng ý, nhưng đến khi ghi hình chính thức họ lại lật kèo. Họ yêu cầu Trạch Bằng rời đi trước, để mặc 1 mình Coco Lee đứng không vững trên sân khấu. Do không có người hỗ trợ, nữ diva đã bị ngã trong lúc biểu diễn. Khi Coco Lee ngã xuống sàn, chỉ có huấn luyện viên Lương Tĩnh Như lo lắng chạy tới đỡ ca sĩ, còn ekip The Voice of China trơ mắt đứng nhìn. Những hình ảnh này không được phát sóng.

Sự việc khiến Coco Lee phải chua chát thốt lên rằng: "28 năm làm việc trong ngành sản xuất âm nhạc ở cả Âu Mỹ lẫn châu Á, tôi chưa từng bị đối xử tồi tệ và xúc phạm đến như vậy. Tôi vì hình ảnh chương trình mà nén đau đi giày cao gót. Tôi đến với chương trình vì các thí sinh, vì đam mê âm nhạc chứ không hề vì tiền. Tại sao những người đó lại cư xử tàn nhẫn với tôi đến thế, chỉ vì tôi phơi bày mặt tối của họ hay vì tôi đòi sự công bằng cho thí sinh của mình?".

Hình ảnh nữ diva đau đớn, cố đứng vững trên sân khấu khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Cô xin được bám vào người thí sinh đội mình trong lúc biểu diễn nhưng chương trình đã lật lộng phút chót

The Voice of China gián tiếp gây ra bi kịch cho Coco Lee

Coco Lee (tên tiếng Trung: Lý Văn), sinh năm 1975. Cô là diva hàng đầu làng nhạc Hoa ngữ và được mệnh danh là "Mariah Carey" của nền âm nhạc châu Á. Trong 30 năm hoạt động nghệ thuật, Coco Lee tạo ra nhiều kỷ lục "lần đầu tiên" cho làng nhạc Hoa ngữ như là ca sĩ Trung Quốc đầu tiên phát hành album tiếng Anh trên toàn cầu, là người đầu tiên đưa nhạc pop Hoa ngữ vươn tầm thế giới, là sao Hoa ngữ đầu tiên hát vào giờ nghỉ giữa hiệp trong 1 trận đấu ở giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA vào năm 2002.

Nữ nghệ sĩ cũng sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc giữ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Billboard như Just No Other Way hay Do You Want My Love. Cô từng được Disney mời hát ca khúc chủ đề Myself trong phim hoạt hình Hoa Mộc Lan.

Coco Lee là nữ ca sĩ có sức ảnh hưởng bậc nhất làng nhạc Hoa ngữ

Tuy nhiên, trước khi Coco Lee qua đời, ít ai biết cô đã mắc bệnh tâm lý sau khi trải qua hàng loạt biến cố trong cuộc sống. Cuộc hôn nhân của nữ ca sĩ và doanh nhân Bruce Rockowitz đổ vỡ vì chồng ngoại tình với lý do vợ không biết sinh con. Dành trọn tình yêu chăm lo cho 2 con gái riêng của chồng, đến cuối cùng, cô lại bị họ cô lập và xa lánh. Sự bạc bẽo của chồng và con riêng khiến nữ ca sĩ nổi tiếng tổn thương.

Không chỉ vậy, Coco Lee còn gặp 1 loạt vấn đề thể chất khiến sự nghiệp nghệ thuật có nguy cơ chấm dứt. Khi đang quay The Voice of China, Coco Lee đang chống chọi với ung thư vú, chấn thương chân và bệnh trầm cảm. Việc bị ekip show thực tế bắt nạt chính là 1 trong những giọt nước tràn ly khiến Coco Lee có quyết định cực đoan về sau.

Coco Lee gặp nhiều biến cố bất hạnh trước khi qua đời

Sau khi sự kiện The Voice of China bắt nạt, xúc phạm Coco Lee bị vạch trần, cư dân mạng đã tới tấp lên án chương trình này. Cổ phiếu của công ty sản xuất lao dốc không phanh trên thị trường chứng khoán. Đối mặt lùm xùm khiến Coco Lee qua đời tức tưởi, The Voice of China đã lên tiếng bác bỏ họ có hành vi khinh thường, đối xử tệ với nữ diva. Ekip khẳng định đoạn ghi âm đã bị cắt ghép ác ý.

Sau đó, cơ quan quản lý văn hóa đã thông báo điều tra The Voice of China. Mùa 12 của chương trình cũng vì vậy mà phải tạm ngừng phát sóng giữa chừng khi còn chưa kịp tìm ra quán quân. Đến nay, đã 2 năm trong qua, The Voice of China không có dấu hiệu tái sản xuất. Dư luận Trung Quốc cho rằng sai phạm nghiêm trọng quá trình sản xuất, cũng như scandal bắt nạt Coco Lee chính là nguyên nhân khiến The Voice of China bị thu hồi giấy phép sản xuất và chính thức "xóa sổ" khỏi bản đồ show thực tế ở Trung Quốc.



Nguồn: Sina, Sohu