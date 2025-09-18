Rúng động danh tính thi thể trong cốp xe "hoàng tử gen Z showbiz": Nạn nhân mới 15 tuổi, đã mất tích từ 1 năm trước

Vào ngày 16/9, cảnh sát Los Angeles (Mỹ) gây rúng động dư luận toàn cầu khi thông báo họ đã tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn của một cô gái ở độ tuổi thiếu niên trong chiếc Tesla bỏ hoang của ca sĩ D4vd. Đến nay danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là Celeste Rivas, 15 tuổi. Mẹ cô gái đã nói với cảnh sát rằng nạn nhân có một người bạn trai tên là David - trùng với tên thật của nam ca sĩ D4vd. Lần cuối cùng, cô được nhìn thấy là vào ngày 4/5/2024. Trước khi thi thể của Celeste Rivas được tìm thấy, gia đình đã liên tục tìm kiếm tung tích của Celeste Rivas nhiều năm qua.

Đáng chú ý, D4vd có 1 hình xăm đôi "Shhh.." giống với nữ nạn nhân. Năm 2023, D4vd từng sáng tác một ca khúc về cô gái tên Celeste. MV Romantic Homicide của "hoàng tử gen Z showbiz" cũng được phát hành vào đúng sinh nhật cô gái này. Không chỉ vậy, truyền thông và cư dân mạng còn tìm được anh chụp cho thấy mối quan hệ thân mật giữa D4vd và nạn nhân.

Cảnh sát cho biết danh tính nạn nhân bị phân xác, thi thể được tìm thấy trong cốp xe của D4vd tên Celeste Rivas, 15 tuổi. Mẹ nạn nhân cho biết cô gái mất tích từ năm 13 tuổi

Trùng hợp là nạn nhân có mối quan hệ thân mật với "Hoàng tử indie"

Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành xác minh và chưa có kết luận chính thức nào về vụ việc được đưa ra. Tuy nhiên, "Hoàng tử indie" đã đột ngột hủy show diễn mới nhất sau khi cảnh sát công bố danh tính nạn nhân. Sự việc nghiêm trọng nói trên khiến danh tiếng của D4vd bị ảnh hưởng tiêu cực nặng nề. 2 thương hiệu Crocs và Hollister đã thông báo chấm dứt hợp tác, xóa bỏ hình ảnh của nam ca sĩ trẻ khỏi chiến dịch quảng cáo chỉ sau vài ngày ký hợp đồng.

Sau khi cảnh sát công bố danh tính nạn nhân xấu số, D4vd đã hủy show diễn. Trước đó, anh đã mất 2 hợp đồng quảng cáo vì hình ảnh bị ảnh hưởng tiêu cực

Vụ việc thương tâm với cô gái tên Celeste được người dân xung quanh phát hiện khi chiếc Tesla thuộc sở hữu của D4vd bốc mùi lạ. Chiếc xe Tesla này đã được báo cáo mất trước thời điểm tìm thấy thi thể nạn nhân 1 tuần và xuất hiện quanh khu vực đồi Hollywood, rồi được kéo về bãi đậu xe. Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng quấn nilon, bỏ trong cốp trước và phân hủy nặng. Vì cảnh sát chỉ tìm thấy đầu, còn phần thân đã bị phân thành nhiều mảnh nên quá trình xác định danh tính nạn nhân mất khá nhiều thời gian.

Chiếc xe Tesla màu đen của D4vd được phát hiện có thi thể bên trong

D4vd có tên đầy đủ là David Anthony Burke, sinh ngày 28/3/2005 tại Queens, New York, Mỹ. D4vd nổi lên như một "hoàng tử Indie" của thế hệ Gen Z và thường được so sánh với Billie Eilish. Sự nghiệp âm nhạc của anh bắt đầu một cách khá độc đáo. Ban đầu, D4vd là một game thủ và bắt đầu sáng tác nhạc theo lời khuyên của mẹ để lồng ghép vào các video game của mình, tránh vi phạm bản quyền trên YouTube. Không có thiết bị thu âm chuyên nghiệp, D4vd đã sử dụng ứng dụng BandLab để tạo ra các bản nhạc từ trong tủ quần áo của chị gái.

Năm 2022, D4vd nhanh chóng trở nên nổi tiếng với 2 ca khúc Romantic Homicide và Here With Me, thu hút hàng tỷ lượt stream trên Spotify và trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Đầu năm 2025, anh đã phát hành album thứ hai mang tên Withered. Album này được D4vd mô tả là một "sự tiến hóa" trong âm nhạc, phản ánh quá trình trưởng thành và những góc khuất trong tâm hồn anh.

Trong năm 2025, D4vd đã có màn trình diễn đáng chú ý tại Lễ hội âm nhạc Coachella, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả và truyền thông. Anh nổi tiếng với dòng nhạc "bedroom pop" và thường viết các ca khúc về tình yêu và cảm xúc, dù anh chưa từng trải qua cảm giác thất tình. D4vd chia sẻ rằng anh viết những ca khúc này để "chuẩn bị cho cảm xúc đó".

Anh sở hữu bản hit Romantic Homicide và Here With Me, thu hút hàng tỷ lượt stream trên Spotify

Nguồn: Page Six