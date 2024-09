Rúng động danh sách 1.000 ngôi sao Hollywood dự "tiệc trắng" của kẻ săn mồi tình dục Diddy

Vụ án tình dục và mại dâm liên quan đến ông trùm hip-hop Diddy đang là tâm điểm bàn tán toàn cầu. Vô số tình tiết đã được truyền thông, công chúng mang ra "mổ xẻ", phân tích trong lúc cơ quan chức năng vẫn đang điều tra để đưa sự thật ra ánh sáng. 1 trong số đó chính là "bữa tiệc trắng" (White Party) và những hình ảnh tiệc tùng của dàn sao Hollywood bên Diddy.

Trong suốt nhiều thập kỷ, Diddy đã tổ chức những bữa tiệc xa hoa, hào nhoáng, đẳng cấp như màu dresscode trắng tinh của bữa tiệc. Ông trùm từng mô tả "bữa tiệc trắng" của mình là nơi "phá vỡ rào cản chủng tộc, phá vỡ rào cản thế hệ". Và từ năm 1998 đến năm 2009, nửa Hollywood đã được mời đến "bữa tiệc trắng" của Diddy. Diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, người mẫu và nhiều người nổi tiếng khác đã đổ xô đến sự kiện này của nam rapper khi may mắn nhận được vé mời. Các bữa tiệc của Diddy từng được xem như địa điểm gặp gỡ những nhân vật tiếng tăm trong ngành âm nhạc, giải trí của giới nghệ sĩ.

Diddy là người tổ chức và dẫn dắt những " bữa tiệc trắng" ở Hollywood

Ông trùm từng mô tả "bữa tiệc trắng" của mình là nơi "phá vỡ rào cản chủng tộc, phá vỡ rào cản thế hệ"

Theo tờ Page Six, có hơn 1.000 nghệ sĩ đã đến dự tiệc của Diddy. Danh sách ngôi sao nổi tiếng từng xuất hiện tại "Bữa tiệc trắng" của nam rapper tai tiếng có thể kể đến Paris Hilton, Nick Carter, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Jay Z, Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Beyoncé, Howard Stern, Kelly Osbourne, Beth Ostrosky, Kim Porter, Tommy Lee, Ashley Olsen, Rachel Zoe, Nicole Scherzinger, Nick Cannon, Ashton Kutcher, Demi Moore, Mel B và Stephen Belafonte, Kimora Lee Simmons, Russell Simmons, Natane Adcock, Damon Dash, Aaliyah, Jennifer Lopez, Lisa Zane, Billy Zane, Victor Matthews, Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker, Andre Harrell…

Tuy nhiên, theo truyền thông, những nghệ sĩ này tham gia White Party của Diddy không đồng nghĩa với việc họ liên quan đến những bê bối của nam rapper. Tính đến hiện tại, cơ quan chức năng chưa công bố bằng chứng cho thấy bất kỳ người nổi tiếng nào tham gia vào các vụ việc sử dụng ma túy hay có hành vi tấn công, lạm dụng tình dục không đồng thuận khi dự tiệc do Diddy tổ chức. Hầu hết những chi tiết tố cáo lối ăn chơi đồi truỵ trong "bữa tiệc trắng" đều được miêu tả qua lời kể của các nghệ sĩ từng góp mặt. Việc bị lộ ảnh từng tiệc tùng với ông trùm đang khiến danh tiếng của nhiều ngôi sao bị tổn hại.

Hơn nửa Hollywood từng góp mặt trong những bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng của ông trùm giới hip-hop

Jay Z và Diddy trong "Bữa tiệc trắng" năm 2003

Hình ảnh khóa môi say đắm của Nick Carter và Paris Hilton trong "Bữa tiệc trắng" của Diddy. Họ đôi tình nhân đình đám 1 thời của Hollywood

Paris Hilton cũng đưa Kim Kardashian - lúc còn làm trợ lý nâng khăn sửa túi cho tiểu thư tài phiệt - đi dự tiệc

Ashton Kutcher và Demi Moore chụp ảnh cùng ông trùm vào năm 2009

Russell Brand - chồng cũ Katy Perry - bên Diddy

Mariah Carey và Nick Cannon

Ashanti dự "White Party" vào năm 2004

Trước đó, theo tờ Page Six, không như vẻ ngoài đẳng cấp và sạch sẽ, đằng sau không ít các bữa tiệc do Diddy tổ chức là hoạt động vô cùng kinh khủng, vượt quá sức tưởng tượng. Chính quyền liên bang gần đây đã gây sốc khi công bố Diddy là kẻ chỉ đạo và dàn dựng những bữa tiệc tình dục "freak off" kinh khủng kéo dài nhiều ngày, có sử dụng ma túy và rượu nặng. Trong những lần thác loạn này, Diddy bị cáo buộc ép buộc cả nam lẫn nữ tham gia vào các hành vi tình dục và ghi hình toàn bộ.

Cũng theo nguồn tin trong giới, Diddy từng tổ chức rất nhiều bữa tiệc thác loạn tại dinh thự của mình ở The Hamptons. Một số bữa tiệc thuê người mẫu cởi trần, được Diddy rót sâm panh lên người. Trong khi các cô gái cũng ăn mặc sexy hoặc bán nude nhảy múa cùng khách nam.

Những người mẫu hóa trang thành thiên thần để phục vụ "Sâm panh từ thiên đường" cho khách tại bữa tiệc Ngày Lao động của Diddy năm 1999

Người mẫu bikini xuất hiện bữa tiệc năm 2007 do Diddy tổ chức tại nhà riêng ở New York (Mỹ)

Trước khi vụ bê bối của Diddy bị phơi bày, không ít người nổi tiếng ở Hollywood đã thú nhận họ từng dự tiệc hoặc có những chia sẻ ẩn ý về những gì xảy ra đằng sau cánh cửa đóng kín của dinh thự của ông trùm. Chia sẻ trong 1 tập Keeping Up With the Kardashians có tựa đề Secrets of a Double Life (tạm dịch: Bí mật của lối sống 2 mặt ), Khloé Kardashian ám chỉ cảnh khỏa thân tại một bữa tiệc được cho là của Diddy: "Tôi đã dành cuối tuần với nhóm bạn, gồm Diddy, Quincy Combs, Justin Bieber và French Montana. Ồ, tôi nghĩ 1 nửa người tham dự tiệc này đều để ngực trần".

Khloé Kardashian là khách mời trong "tiệc trắng" vào năm 2009

Sau khi những thông tin tiêu cực về những bữa tiệc do Diddy tổ chức đăng tải, nhiều ngôi sao bị lộ ảnh tiệc tùng với ông trùm hip-hop đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi. Trên Daily Mail, đại diện Leo DiCaprio phát biểu: "Leo đã tham dự vài bữa tiệc đầu những năm 2000 nhưng trên thực tế có nhiều ngôi sao cũng dự tiệc như anh ấy. Họ không phải là những kẻ lập dị" . Phía nam diễn viên cũng khẳng định DiCaprio không còn bất kỳ mối liên hệ nào với Diddy trong nhiều năm qua.

Leo DiCaprio thừa nhận anh từng tham dự 1 vài "Bữa tiệc trắng" của ông trùm Diddy

Rapper Ray J cho biết anh từng dự tiệc nhưng chưa lần nào chứng kiến tội ác tình dục hoặc buôn người diễn ra ở dinh thự của Diddy. "Tôi chưa bao giờ vào những căn phòng được ví là địa ngục tình dục mà mọi người nói và chưa bao giờ biết chúng tồn tại" , nam rapper tuyên bố.

Trong rapper Ice Cube, nữ diễn viên Kelly Ripa kịch liệt phủ nhận nghi vấn từng dự tiệc 18+ hoang lạc của Diddy sau khi bị dân mạng điểm tên. Họ cho biết có mối quan liên hệ công việc nhưng không liên quan đến những bữa tiệc thác loạn và các hoạt động phạm pháp của ông trùm nhạc rap.

Rapper Ray J cho biết anh chưa lần nào chứng kiến tội ác tình dục hoặc buôn người trong các bữa tiệc từng tham gia tại dinh thự của Diddy

Diddy bị bắt tại khách sạn ở Manhattan (Mỹ) vào ngày 16/9 với các tội danh như âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục bằng vũ lực, ép buộc nạn nhân tham gia mại dâm... Trong phiên xử vào ngày 17/9, các công tố viên công bố bản cáo trạng dài 14 trang, phác họa Diddy là kẻ săn mồi tình dục xảo quyệt đã biến đế chế kinh doanh thành doanh nghiệp tội phạm. Diddy bị cáo buộc đã lạm dụng, đe dọa, ép buộc phụ nữ và những người khác để thỏa mãn ham muốn tình dục, che giấu tội ác trong nhiều thập kỷ. Trước bồi thẩm đoàn, ngôi sao nhạc rap một mực phủ nhận mọi cáo buộc.

Phía Diddy đề nghị trả khoản tiền khổng lồ để rapper được tại ngoại, nhưng yêu cầu này lập tức bị bác bỏ. Theo nguồn tin của People, Diddy đang cảm thấy lo lắng, hoang mang tột độ. Anh mất ăn mất ngủ vì sợ bị hãm hại ở nơi giam giữ được ví như "địa ngục trần gian".

Diddy đã phủ nhận mọi cáo buộc nghiêm trọng về tình dục và mại dâm trước tòa

Nguồn: Page Six, People