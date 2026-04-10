Rủi ro từ xung đột Trung Đông tiếp tục kéo dài, các chuyên gia quốc tế dự báo ra sao về tăng trưởng GDP của Việt Nam so với các nước trong khu vực?

Cụ thể, báo cáo của ADB đánh giá, triển vọng của khu vực Đông Nam Á đang phát triển nhìn chung vẫn tích cực, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa vững chắc. Theo kịch bản “ổn định sớm”, tăng trưởng GDP của khu vực dự kiến đạt 4,7% trong năm 2026 và nhích lên 4,8% vào năm 2027.

Tuy nhiên, nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài, các rủi ro theo chiều giảm sẽ gia tăng, đồng thời triển vọng tăng trưởng giữa các nền kinh tế vẫn có sự phân hóa rõ rệt.

Đối với riêng Việt Nam, ADB đánh giá, kinh tế sẽ tiếp tục duy trì triển vọng tích cực trong ngắn hạn. Hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ trước khi Hoa Kỳ điều chỉnh các mức thuế đối ứng, chính sách hỗ trợ và đầu tư được duy trì ổn định đã giúp kinh tế Vệt Nam tăng trưởng vững chắc trong năm qua.

Tuy nhiên, các biện pháp thương mại của Hoa Kỳ đang thay đổi, xung đột tại Trung Đông và những bất định toàn cầu ở phạm vi sâu rộng hơn có thể hạn chế xuất khẩu và dòng vốn đầu tư, làm gia tăng áp lực lên triển vọng tăng trưởng trong năm nay.

Trước tình hình đó, các chuyên gia của ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam ước đạt 7,2% trong năm 2026 và 7,0% trong năm 2027. Số liệu này được xây dựng theo kịch bản tình hình xung đột ở Trung Đông sớm ổn định, song vẫn đối mặt với mức độ bất định rất cao.

“Dù dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2026 không cao như mức 8% của năm 2025, nhưng vẫn là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh hiện nay”, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty cho hay.

Bức tranh tăng trưởng GDP của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2024 - 2027 cho thấy sự phân hóa tương đối rõ rệt giữa các nền kinh tế. Điểm sáng lớn nhất và đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng của khu vực chính là Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến đạt 7,2% trong năm nay, cao nhất trong khu vực.

Đối các quốc gia như Indonesia, Campuchia và Philippines cho thấy sự phục hồi và phát triển bền bỉ, giữ vững nhịp độ tăng trưởng đều đặn ở mức 4,5% - 5,5%. Tại Indonesia, tăng trưởng được kỳ vọng cải thiện nhờ nhu cầu trong nước ổn định, dù vẫn chịu rủi ro nếu xung đột Trung Đông kéo dài.

Myanmar được dự báo phục hồi sau suy giảm trong năm 2025, nhờ hoạt động tái thiết sau thiên tai, trong khi việc bình thường hóa sản xuất năng lượng sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng của Brunei.

Ở chiều ngược lại, tăng trưởng tại Malaysia, Thái Lan được dự báo chậm lại, do thương mại toàn cầu suy yếu, hiệu ứng “xuất khẩu sớm” giảm dần và tác động từ xung đột Trung Đông. Dù vậy, xuất khẩu công nghệ sẽ đóng vai trò giảm bớt áp lực.

Tại Philippines, tăng trưởng có xu hướng chững lại khi áp lực lạm phát từ giá hàng hóa toàn cầu tăng cao và những bất định liên quan đến Trung Đông ảnh hưởng đến tiêu dùng và niềm tin đầu tư.

Dự báo tăng trưởng GDP khu vực Đông Nam Á theo báo cáo mới nhất của ADB

Đầu tư tiếp tục là động lực chính của kinh tế Việt Nam trong năm 2026

Đánh giá về rủi ro của kinh tế Việt Nam, chuyên gia ADB cho biết, cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông có thể làm gián đoạn dòng chảy dầu, khí và phân bón qua eo biển Hormuz, làm tăng chi phí vận chuyển và gây chậm trễ.

Cùng với xung đột tại Ukraine, các diễn biến này làm gia tăng biến động giá hàng hóa và tiếp tục gây áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Tăng trưởng chậm lại tại các đối tác thương mại lớn cũng có thể thu hẹp thặng dư thương mại và làm giảm tốc độ tăng trưởng của Việt Nam.

Về phía cầu, tiêu dùng trong nước có thể chịu tác động của việc giảm chi tiêu hộ gia đình và tín dụng ngân hàng thắt chặt hơn.

Động lực tăng trưởng năm 2026 đến từ việc thúc đẩy hoạt động đầu tư công và thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng. Theo đó, đầu tư tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng trong năm 2026. Chính phủ đặt mục tiêu đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, ước khoảng 38 tỷ USD, đặc biệt cho hạ tầng, qua đó hỗ trợ hoạt động xây dựng.

Tuy nhiên, ADB lưu ý, mặc dù FDI và xuất khẩu vẫn là động lực chính của tăng trưởng, các yếu tố bất lợi từ bên ngoài, bao gồm xung đột tại Trung Đông và các chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, có thể ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư và hoạt động xuất khẩu.

Dòng vốn FDI có thể giảm trong bối cảnh đầu tư toàn cầu chậm lại và mức độ bất định gia tăng. Nhiều nhà đầu tư có xu hướng mở rộng hoạt động hiện có thay vì triển khai dự án mới. Bên cạnh đó, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, cùng với những nút thắt về hạ tầng và thủ tục hành chính, có thể làm chậm dòng vốn FDI đăng ký mới.

Ngoài ra, khu vực dịch được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, nhờ sự phục hồi của du lịch và các hoạt động dựa trên công nghệ gia tăng. Lạm phát dự báo tăng lên 4,0% trong năm 2026 sau đó giảm xuống 3,8% vào năm 2027.