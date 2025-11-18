Rực sáng trong ngày ra mắt tuyển Thái Lan, cựu tiền đạo Chelsea mang nỗi lo lớn cho HLV Kim Sang-sik

Lượt trận thứ năm vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Thái Lan làm khách trên sân của Sri Lanka. Tuyển Sri Lanka được đánh giá là đối thủ không hề dễ chơi khi sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Nhưng tuyển Thái Lan cũng vừa được bổ sung một cái tên mang đẳng cấp châu Âu: Jude Soonsup-Bell.

Trận đấu diễn ra quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thái Lan dẫn trước nhờ pha lập công của Suengchitthawon ở phút thứ 7. Những phút tiếp theo, Voi chiến phải vất vả chống đỡ các đợt lên bóng dồn dập từ phía Sri Lanka.

Có những thời điểm, đội chủ nhà tưởng như đã ở rất gần bàn thắng gỡ hòa. Nhưng sự nóng vội cùng phần nào đó thiếu kinh nghiệm khiến các tình huống ăn bàn trôi qua. Tới lúc này, người Thái mới sử dụng đến quân bài chiến lược Jude Soonsup-Bell.

Chỉ ít phút sau khi vào sân trong hiệp hai, Jude Soonsup-Bell lập công nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thắng này khiến cho Sri Lanka xuống tinh thần rõ rệt, trong khi Thái Lan càng thêm hứng khởi. Voi chiến có thêm 2 bàn nữa trong những phút cuối. Jude Soonsup-Bell với pha dứt điểm cận thành chính xác ấn định chiến thắng 4-0 cho Thái Lan đồng thời hoàn tất cú đúp trong ngày ra mắt.

Jude Soonsup-Bell lập cú đúp trong trận đấu đầu tiên thuộc giải đấu chính thức cùng tuyển Thái Lan

Thắng lợi trước Sri Lanka giúp tuyển Thái Lan tiếp tục cuộc đua tới tấm vé dự Asian Cup 2027. Họ đang tạm thời dẫn đầu bảng D với 12 điểm sau 5 trận, hơn đội nhì bảng Turkmenistan 3 điểm.

Hình ảnh bùng nổ của đội tuyển Thái Lan, đặc biệt là sự tỏa sáng đến từ Jude Soonsup-Bell, mang tới thông điệp đầy sức nặng đến các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á. Voi chiến sau giai đoạn sa sút đang trở lại mạnh mẽ và tràn đầy quyết tâm giành vé dự Asian Cup đồng thời hướng đến AFF Cup 2026.

Một Thái Lan được bổ sung những cầu thủ nhập tịch chất lượng như Jude Soonsup-Bell sẽ là thách thức lớn dành cho những đối thủ cạnh tranh như Việt Nam, Indonesia hay Malaysia.