Ghi bàn đẹp mắt, đội bóng Việt Nam giành điểm trước đối thủ Hàn Quốc

Lượt trận mở màn giải bóng đá trẻ giao hữu quốc tế K-League Asian Youth Championship Jeju 2025, U18 PVF đối đầu với U18 Suwon (Hàn Quốc). Thời tiết giá lạnh tại Hàn Quốc là một trở ngại, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn nhập cuộc khá tự tin.

Phút 23, bàn thắng mở tỉ số đến với U18 PVF. Lương Văn Phương cướp bóng từ chân đội bạn rồi xử lý tự tin trước khi thực hiện đường chọc khe đầy tinh tế. Nguyễn Văn Bách băng lên cực nhanh phá bẫy việt vị và dứt điểm đánh bại thủ môn Hàn Quốc.

Bàn thắng của U18 PVF

Những phút tiếp theo, U18 PVF duy trì được thế trận tương đối tốt, các vị trí bọc lót chặt chẽ không thể cho đối phương thoải mái tiếp cận vòng cấm địa.

Đáng tiếc, đại diện của Việt Nam lại nhận bàn thua khi trận đấu bước vào những phút cuối. Từ quả đá phạt trực tiếp sát vòng cấm địa, cầu thủ U18 Suwon sút bóng hiểm hóc khiến thủ môn U18 PVF không kịp đẩy bóng ra ngoài.

1-1 là kết quả cuối cùng trận đấu. Dù không thể giành chiến thắng, màn trình diễn của U18 PVF vẫn mang tới nhiều nét tích cực. Trận đấu tiếp theo vào ngày 19/11, U18 PVF sẽ chạm trán với U18 Evergrande (Trung Quốc).