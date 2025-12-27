Rùa biển quý hiếm mắc lưới ngư dân, trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Khoảng 7h ngày 26/12, trong lúc kiểm tra dọc bờ biển Vĩnh Thái, ông Nguyễn Xuân Quảng – Thôn đội trưởng thôn Tân Thuận (xã Vĩnh Hoàng) phát hiện một cá thể rùa biển trôi dạt vào bờ do vướng lưới thải loại của các xuồng đánh bắt hải sản.

Các lực lượng cứu hộ cá thể rùa biển quý hiếm trước khi được thả về biển.

Ngay sau đó, ông Quảng đã báo cáo Đội Tình nguyện viên bảo tồn rùa biển xã Vĩnh Hoàng , thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành cứu hộ. Qua kiểm tra, cá thể rùa biển thuộc họ Vích, nặng khoảng 7kg, dài 50cm, rộng 37cm, có tình trạng sức khỏe ổn định.

Lực lượng chức năng đã tiến hành vệ sinh rong rêu bám trên mai rùa, bấm mã định danh VN(C) 00031 trước khi thả cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên tại vùng biển thôn Tân Thuận vào lúc 8h30 cùng ngày.

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ , những năm qua, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Vĩnh Hoàng luôn tích cực tham gia công tác bảo vệ, cứu hộ và bảo tồn rùa biển. Từ năm 2019 đến nay, đã có hơn 25 cá thể rùa biển được phát hiện, cứu hộ và thả về biển an toàn tại khu vực Vĩnh Thái.