Rùa biển 12kg nằm trong Sách đỏ 'đi lạc' vào nhà máy nhiệt điện

Ngày 12/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Ban quản lý khu bảo tồn biển Hòn Cau thả 1 cá thể rùa biển quý hiếm thuộc họ Vích, nặng gần 12kg về môi trường sống tự nhiên.

Rùa biển được thả về môi trường sống tự nhiên. Ảnh: Văn Hoàn.

Trước đó, vào lúc 10h30 ngày 11/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương tiếp nhận 1 cá thể Rùa biển bị lạc vào luồng nước khu vực làm mát máy thuộc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Cá thể rùa biển được chăm sóc và gắn chíp theo dõi trước khi thả. Ảnh: Văn Hoàn.

Đơn vị này đã liên hệ và tiến hành bàn giao, phối hợp với Ban quản lý khu bảo tồn biển Hòn Cau để chăm sóc, gắn chíp theo dõi và thả về môi trường sống tự nhiên.

Đây là loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định.