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Rủ vợ bạn vào nhà nghỉ, bị bạn dàn cảnh bắt ghen, cướp tiền

Nhật Huy
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Bực tức vì bạn nhiều lần nhắn tin rủ vợ mình đi nhà nghỉ, một người đàn ông ở An Giang đã dựng màn kịch "bắt quả tang ngoại tình" để uy hiếp, cướp của bạn gần 10 triệu đồng.

Ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 bị can, gồm: Văn Công Mới (SN 1997), Trần Ngọc Lành (SN 1997), Trần Quốc Toản (SN 1990), Phạm Trọng Phúc (SN 2003), Nguyễn Thanh Long (SN 1992) và Nguyễn Chí Tâm (SN 1992, cùng ngụ tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi " Cướp tài sản ".

Rủ vợ bạn vào nhà nghỉ , bị bạn dàn cảnh cướp tài sản gần 10 triệu đồng - Ảnh 1.

Các bị can tham gia dàn cảnh bắt ghen để cướp tài sản tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, Văn Công Mới và N.H.Đ. là bạn bè. Thời gian gần đây, Đ. nhiều lần nhắn tin rủ vợ của Mới đi nhà nghỉ. Vợ của Mới không đồng ý và kể lại sự việc cho chồng.

Từ đó, Mới nảy sinh ý định cùng vợ và nhóm bạn dựng màn kịch "bắt quả tang ngoại tình" để uy hiếp, chiếm đoạt tài sản của Đ.

Nhóm đối tượng thống nhất dụ anh Đ. đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vị Tân, TP. Cần Thơ vào ngày 9/7. Khi Đ. tới nhà nghỉ theo hẹn, nhóm của Mới lao vào khống chế, giả vờ bắt ghen , đe dọa sẽ phát tán thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội nếu không giao tiền.

Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, Đ. phải đưa 9,9 triệu đồng cho nhóm của Mới.

Tiếp nhận tin báo của Đ., Công an TP. Cần Thơ vào cuộc xác minh, truy xét và bị bắt giữ những đối tượng liên quan, làm rõ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, Văn Công Mới khai nhận, do ghen tuông nên đã bàn bạc với đồng bọn dàn cảnh bắt quả tang vợ và Đ. tại nhà nghỉ, nhằm uy hiếp, chiếm đoạt tài sản. Số tiền cướp được đã bị cả nhóm tiêu xài hết.

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nguyễn chí tâm

Công an TP. Cần Thơ

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