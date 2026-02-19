Rủ nhau vào khách sạn ăn Tết, nằm từ giao thừa đến Mùng 3 mới về nhà cho "sướng thân"

Ngày Tết, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn viên, thì ở một góc khác của thành phố, không ít người trẻ đang khép cửa phòng khách sạn, tắt chuông điện thoại và cho phép mình… nghỉ ngơi. Không về quê, không lên lịch du lịch rộn ràng, họ chọn ở lại khách sạn suốt những ngày Tết như một cách đổi cảm giác, nhưng cũng là để tránh xa áp lực vô hình gắn với hai chữ “đoàn viên”.

Trên các nền tảng mạng xã hội như Xiaohongshu, Douyin hay Weibo, chỉ cần gõ từ khóa liên quan đến “Tết”, “nghỉ Tết”, hàng loạt chia sẻ về việc ăn Tết trong khách sạn nhanh chóng xuất hiện và thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ. Đằng sau lựa chọn tưởng chừng khác thường ấy là những câu chuyện rất đời, rất thật của người trẻ hôm nay.

Nhiều người trẻ chọn ở khách sạn, nghỉ dưỡng dịp Tết.

Không cần gặp ai, chỉ nằm ườn ra đắp mặt nạ, xem pháo hoa và ăn cơm người ta nấu sẵn

“Tôi gọi đó là căn bệnh dịp Tết của mình” - H.A., năm nay 30 tuổi, kể lại trải nghiệm đón Tết một mình trong khách sạn trên Xiaohongshu. Lần đầu tiên cô làm điều này là vào năm 26 tuổi, đúng đêm giao thừa.

“Từ khoảnh khắc tôi quyết định về nhà nhưng sau đó tự ra ngoài ở khách sạn, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Về nhà chủ yếu là để ở bên bà ngoại, cũng muốn ghé thăm mẹ. Còn với bố thì chỉ ăn cùng một bữa cơm, ngồi thêm nửa tiếng nữa là cả hai bên đều không thoải mái”, cô trải lòng. H.A. bất đồng với bố khi từng nói về quyết định sẽ sống độc thân cả đời của mình.

H.A. quá quen thuộc với việc ăn Tết ở khách sạn trong nhiều năm nay.

Như thường lệ, vào dịp Tết năm 2026 này cô cũng không nói với ai trong gia đình về việc mình ra khách sạn. Suốt những ngày Tết, mọi thứ diễn ra trong sự bình yên đúng nghĩa đối với cô : “Lớn lên rồi mới thấy cái hay là chỉ cần bỏ ra một ít tiền là có thể có một cái Tết tương đối dễ chịu. Chứ thú thật mỗi khi về nhà vào dịp Tết tôi luôn thấy mình cạn kiệt năng lượng, hay tôi là người hướng nội nhỉ? Những cuộc hội họp, những câu hỏi về gia đình, con cái, tiền lương cần phải trả lời trong một ngày.

Trước Tết thì nấu ăn, dọp dẹp. Tôi thấy mình cứ như mang mặt nạ trong suốt những ngày đó. Còn ở khách sạn thì tôi được bật chế độ ‘tiết kiệm năng lượng’ hoàn toàn. Được đắp mặt nạ, cơm có người nấu. Cả năm đi làm rồi thì bỏ ra như thế cũng ổn mà. Tôi thấy thế là hợp lý, ai nói gì thì nói”.

Căn phòng H.A. thuê có giá hơn 800 tệ/đêm (gần 3 triệu đồng) mức chi mà cô cho rằng hoàn toàn xứng đáng để đổi lấy sự bình yên. Song, cô vẫn gửi tiền biếu gia đình, gọi điện chúc Tết và lì xì cho các cháu trong nhà. Cô sẽ ở khách sạn đến mùng 5 Tết rồi về lại thành phố làm việc.

S. làm việc trong lĩnh vực kinh doanh

Cũng lựa chọn “tạm rẽ” khỏi quỹ đạo Tết quen thuộc, S. 27 tuổi, chia sẻ câu chuyện của mình trên Douyin bằng một dòng mở đầu ngắn gọn: “Trước khi về quê, hãy đến với chính mình trước.”

Cô chia sẻ : “Đã có một thời gian rất dài tôi không thích ăn Tết. Từ guồng quay bận rộn nơi công sở, tôi lại lao vào một kiểu bận rộn khác mang tên ‘đoàn viên’. Kỳ nghỉ không khiến tôi thật sự được thư giãn.

Thế nên, năm nay tôi quyết định dừng lại một chút. Trước khi về quê, tôi đến Thành Đô và ở khách sạn ba ngày, từ đêm giao thừa đến mùng 3 Tết.

Đây không phải là trốn chạy. Tôi chỉ muốn tự sắp đặt lại bản thân. Trước khi quay về với vai trò xã hội và trách nhiệm gia đình, tôi cần trả mình lại cho chính mình trước.”

Từ mùng 3 đến mùng 7, khi họ hàng đã vãn bớt, S. mới trở về nhà. Phòng khách sạn cô thuê có giá hơn 400 tệ/đêm (khoảng 1,5 triệu đồng). Và S. cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Một vài người bạn của cô thậm chí còn đi du lịch nước ngoài, cùng cả gia đình đi nghỉ dưỡng dịp Tết. Chỉ đơn giản khi đây là dịp mà cả nhà cùng được nghỉ nhiều ngày như vậy.

Không chỉ người trẻ độc thân, những người đã lập gia đình cũng tìm đến khách sạn như một cách “giải phóng” trong đêm giao thừa. Chị A.M., 30 tuổi, kể câu chuyện của mình trên Weibo bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật: “ Nhà chồng thì tôi thật lòng không muốn đi, vì mỗi năm đêm 30 đều toàn những ký ức khó chịu. Nhưng nhà mẹ đẻ lại quá truyền thống, nếu nói không về nhà chồng ăn Tết thì lại bị bàn tán, nên tôi chọn ra khách sạn thuê một phòng. Haha, vui không tả nổi.”

A.M. đặt ngay một ly trà sữa, tận hưởng không gian sống độc thân hiếm hoi.

Với chị A.M., đó là một đêm giao thừa hiếm hoi không phải gánh bất kỳ vai trò nào: “Hôm nay tôi không cần trông con, không cần gượng ép gọi mẹ chồng là ‘mẹ’, không cần xã giao, không cần bận rộn nấu bữa cơm tất niên. Tôi chỉ tắm rửa, chăm sóc da trong yên tĩnh, nằm trên giường xem Gala Xuân Vãn, đợi chồng ăn xong thì đưa con qua khách sạn xem pháo hoa.”

Ba câu chuyện được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội cho thấy, ăn Tết trong khách sạn không còn là lựa chọn cá biệt. Nhiều người trẻ thừa nhận họ book khách sạn dịp Tết chỉ để được nghỉ ngơi thật sự. Có người áp lực vì những câu hỏi quen thuộc mỗi lần về quê, có người từ nước ngoài trở về muốn cảm nhận không khí Tết nhưng không muốn bị cuốn vào lịch trình gia đình dày đặc.

“Mình định cư ở nước ngoài nhiều năm nay, nhưng cứ đến Tết là lại về trong nước và book khách sạn. Vẫn muốn có không khí Tết quê hương, nhưng theo cách thoải mái hơn”, một người chia sẻ.

Đoàn viên không phải là ở bên nhau suốt cả kỳ nghỉ?

Việc ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn ăn Tết trong khách sạn cho thấy một sự dịch chuyển rõ rệt trong cách họ nhìn nhận kỳ nghỉ truyền thống. Tết, trong quan niệm của thế hệ trẻ hôm nay, không còn là một lựa chọn mang tính mặc định rằng phải trở về quê, phải hiện diện trọn vẹn trong mọi sinh hoạt gia đình mà đang dần trở thành một khoảng thời gian để tự quyết định mình sẽ sống như thế nào.

Những phòng khách sạn có view đẹp, dịch vụ tốt được nhiều người lựa chọn trải nghiệm dịp Tết, bởi nhiều người coi đây như một phần tự thưởng cho bản thân mà cũng tận hưởng được các dịch vụ như đặt hàng, nhận đồ ăn một cách thuận tiện.

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những ý kiến bày tỏ sự đồng tình với lựa chọn này. Nhiều người cho rằng, miễn đó là cách đón Tết khiến bản thân cảm thấy ổn, nhẹ nhõm và không gây tổn hại đến ai, thì việc ở nhà hay ở khách sạn không còn quá quan trọng. Với họ, Tết không nhất thiết phải đủ nghi thức, mà cần đủ dễ chịu.

Những người đã từng trải nghiệm việc ăn Tết trong khách sạn chia sẻ, lợi ích rõ ràng nhất là được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Không gian riêng tư giúp họ thoát khỏi nhịp sinh hoạt dày đặc của những ngày Tết truyền thống, không phải liên tục trò chuyện, tiếp khách hay gồng mình trong các mối quan hệ vốn đã tồn tại nhiều áp lực. Nhịp sống chậm lại, thời gian thuộc về cá nhân nhiều hơn, cảm xúc vì thế cũng được cân bằng.

Một số người thừa nhận, việc tạm “rút lui” khỏi không khí đoàn viên trong vài ngày Tết giúp họ quay trở lại với gia đình ở trạng thái dễ chịu hơn. Khi không còn quá tải cảm xúc, những cuộc gặp gỡ sau đó trở nên nhẹ nhàng, ít căng thẳng và ít va chạm hơn. Ở góc độ này, khách sạn không phải là nơi để trốn tránh gia đình, mà là một khoảng đệm cảm xúc cần thiết.

Về chi phí, giá phòng khách sạn dịp Tết dao động khá rộng, từ vài trăm đến vài nghìn tệ mỗi đêm, tùy phân khúc và địa điểm. Với nhiều người trẻ có thu nhập ổn định, khoản chi này được xem như một hình thức “đầu tư” cho sức khỏe tinh thần, thay vì chỉ là chi tiêu cho nghỉ dưỡng. Không ít người so sánh rằng, số tiền bỏ ra cho khách sạn đôi khi còn thấp hơn cái giá phải trả nếu bước vào một kỳ nghỉ Tết đầy căng thẳng và mệt mỏi.

Từ thực tế này, có thể thấy khái niệm “đoàn viên” đang được người trẻ nhìn nhận theo cách linh hoạt hơn. Đoàn viên không còn đồng nghĩa với việc phải ở bên nhau suốt cả kỳ nghỉ, mà có thể là gặp nhau vào thời điểm phù hợp, khi mỗi cá nhân đã đủ năng lượng và sẵn sàng kết nối. Sự hiện diện vì thế mang tính tự nguyện, thay vì nghĩa vụ.

Cô gái này chọn 1 khách sạn gần biển, có bộ ảnh đầu xuân chill cỡ này.

Tết không chỉ là hành trình trở về một mái nhà quen thuộc, mà còn là hành trình tìm lại sự cân bằng cho chính mình. Và trong hành trình ấy, một căn phòng khách sạn yên tĩnh giữa những ngày đầu năm mới, với nhiều người, đang trở thành một lựa chọn hoàn toàn hợp lý.

Tuy vậy, xu hướng này cũng làm dấy lên không ít tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng việc ăn Tết trong khách sạn vô hình trung khiến không khí gia đình trở nên đơn lẻ, cá nhân, làm phai nhạt ý nghĩa đoàn viên vốn là cốt lõi của Tết truyền thống. Có người lo ngại, nếu việc “tránh Tết” trở thành thói quen, khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình sẽ ngày càng khó hàn gắn.

"Ai lại cổ súy cho việc này được, bạn thấy vui chưa chắc bố mẹ bạn đã nghĩ vậy", "Ai cũng muốn nghỉ ngơi vậy thì ai làm, ai nấu ăn, ai dọn nhà dịp Tết", "Bố mẹ cũng muốn con cái về nhà dịp Tết mà, cả năm đi chơi ngày nào chẳng được mà phải đợi Tết đi", ... là những bình luận của cư dân mạng.

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng lựa chọn này chỉ phù hợp với một bộ phận người trẻ có điều kiện kinh tế, và không thể trở thành giải pháp chung cho mọi hoàn cảnh. Tết, suy cho cùng, vẫn là dịp hiếm hoi để các thành viên trong gia đình gặp gỡ, kết nối và giải quyết những khúc mắc đã tồn tại suốt năm.

Từ những góc nhìn trái chiều ấy, có thể thấy việc nhiều người chọn ăn Tết trong khách sạn chỉ đơn giản là một lựa chọn cá nhân, phù hợp với một số người trong những hoàn cảnh nhất định. Giữa truyền thống và nhu cầu cá nhân, bài toán dung hòa vẫn còn đó, và mỗi người trẻ, theo cách riêng của mình, đang tìm lời giải cho một cái Tết vừa đủ gần gũi, vừa đủ dễ thở.