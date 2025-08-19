Rủ nhau đi tìm 'Na Tra', nhóm thanh niên vô cớ bắn người đi đường ở Hà Nội

Ngày 19/8, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Anh Đạt (23 tuổi, ở quận Hà Đông cũ) và Phạm Văn Dũng (23 tuổi) về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo buộc, năm 2023, Đỗ Anh Đạt tham gia vào nhóm “Trẻ 7.0” trên ứng dụng Messenger do đối tượng Đào Anh Tuấn (18 tuổi, ở huyện Chương Mỹ cũ) lập ra để tập hợp khoảng 40 thanh niên quen biết, thường xuyên rủ nhau ăn uống hoặc tụ tập đánh nhau.

Giữa tháng 9/2023, Tuấn nhắn tin cãi chửi nhau với một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Na Tra” (chưa rõ nhân thân). Hai bên thách thức, hẹn gặp đánh nhau tại đường Giải Phóng vào tối 21/9/2023.

Tuấn đã nhắn tin lên nhóm “Trẻ 7.0” và được Dũng cùng nhiều người hưởng ứng. Cả nhóm còn bàn bạc, chuẩn bị hung khí để đi gây rối trên các tuyến đường và dùng vỏ chai bia, súng săn bắn người gây thương tích.

Ảnh minh họa.

Theo đó, khoảng 23h ngày 21/9/2023, Đạt dẫn đầu nhóm 22 đối tượng, chia nhau vỏ chai bia, chở nhau bằng xe máy đi tìm “Na Tra” để đánh. Quá trình di chuyển từ đường Giải Phóng hướng ra đường Trường Chinh, chúng vừa đi vừa hò hét, bấm còi, lạng lách, đánh võng, ném vỏ chai.

Một đối tượng trong nhóm là Phạm Văn Dũng còn mài thanh đao xuống đường để thị uy, gây mất trật tự trên các tuyến phố mà nhóm thanh niên phóng qua.

Đến 00h15 ngày 22/9/2023, do chưa tìm thấy “Na Tra”, Đạt thống nhất với cả nhóm cứ thấy thanh niên nào đi trên đường, không đội mũ bảo hiểm, xe máy không có biển kiểm soát, nghi ngờ giống “Na Tra” thì sẽ xông vào tấn công.

Khi đoàn hướng về phía đường Nguyễn Trãi giao với Khuất Duy Tiến , Tuấn thấy một thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát, tháo yếm, nháy đèn hậu, vượt từ phía sau đi qua nhóm rồi quay lại nhìn, giơ tay chỉ về phía nhóm của Tuấn. Nghi ngờ người này là “Na Tra”, Tuấn hô khẩu hiệu để cả nhóm tăng ga, đuổi theo xe máy của người kia, ném chai bia.

Trên đường đuổi theo, nhóm Tuấn nhìn thấy anh Hoàng Bảo C. (30 tuổi) đang điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Chung T. (38 tuổi) đi ngược chiều. Dù không quen biết nhưng nhóm của Tuấn áp sát xe anh C., dùng chai bia ném trúng mặt làm anh này bị thương, gãy nhiều răng.

Sau khi gây thương tích cho nạn nhân, nhóm đối tượng tiếp tục hò hét, hướng ra ngã tư Nhổn và tấn công 3 thanh niên khác.

Khoảng 1h45 cùng ngày, nhóm còn 15 người đi trên 7 xe máy quay lại Ngã Tư Sở. Đến khu vực Royal City thì gặp và mâu thuẫn với nhóm 10 đối tượng có tên “Chương Mỹ” do đối tượng Nguyễn Tài Nam cầm đầu. Hai bên lao vào tấn công, truy đuổi nhau.

Thấy anh Trịnh Duy T. (19 tuổi) điều khiển xe máy cùng chiều, tưởng là người của nhóm “Chương Mỹ”, một người trong nhóm “Trẻ 7.0” đã cầm súng săn bắn khiến anh T. gục xuống đường.

Anh T. được gia đình đưa đi cấp cứu bị tổn hại 44% sức khỏe. Sau vụ việc, khoảng 20 đối tượng trong hai nhóm đã bị truy tố, xét xử. Riêng Dũng và Đạt bỏ trốn, bị truy nã và bắt giữ sau đó.