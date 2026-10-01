HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Rủ nhau đi tắm thác, 2 học sinh ở Quảng Trị chết đuối

NGUYỄN VƯƠNG
|

2 em học sinh rủ nhau xuống thác Ồ Ồ (thôn Làng Vây, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) để tắm và không may bị đuối nước, tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/10, Công an xã Lao Bảo (Quảng Trị) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có người bị đuối nước tại thác Ồ Ồ, thôn Làng Vây.

Tin báo cho biết, khoảng 14h45 cũng ngày, 2 học sinh gồm Trần Gia H. (sinh năm 2010, trú thôn Vĩnh Đông, xã Lao Bảo) và Đỗ Đăng H. (sinh năm 2010, trú thôn Thuận 2, xã Lìa) xuống thác Ồ Ồ để tắm, sau đó bị đuối nước và mất tích.

- Ảnh 1.

Khu vực suối Ồ Ồ (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong. (Ảnh: CTV)

Nhận được tin, Công an xã Lao Bảo lập tức cử người phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đến hiện trường. Sau thời gian dài tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Trần Gia H. và em Đỗ Đăng H.

Cũng trong sáng 1/0, người dân đi tập thể dục tại khu vực bãi biển thuộc thôn Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế ) phát hiện một thi thể nằm sát bờ biển nên thông báo công an xã.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là nữ, thi thể chưa có dấu hiệu phân hủy rõ rệt, thời gian tử vong được xác định khoảng 24-48 giờ. Nạn nhân được phỏng đoán là ở độ tuổi 60-70, cao khoảng 1,42m, người gầy, mặc áo dài tay màu xanh dương và quần dài màu đen.

Công an xã Chân Mây - Lăng Cô thông báo đến công an các xã, phường và địa phương liên quan để phối hợp rà soát, xác định lai lịch, tìm thân nhân của nạn nhân.

Tags

Quảng Trị

đuối nước

học sinh

Lao Bảo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại