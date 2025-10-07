RT: Ông Trump dọa bỏ về giữa hội nghị, loạt lãnh đạo châu Âu phải vội vàng "níu chân"

Theo RT ngày 6/10, Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), điều sẽ đẩy khối này đến bờ vực sụp đổ.

Trong những trích đoạn từ cuốn hồi ký sắp ra mắt "On My Watch", ông Stoltenberg nhớ lại rằng trước hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2018 tại Brussels, Tổng thống Trump, khi đó đang trong nhiệm kỳ đầu tiên, đã phàn nàn rằng Mỹ đang chi trả 80-90% chi phí của khối và sẽ không tiếp tục làm như vậy nữa, đồng thời đe dọa sẽ rời đi.

"Này, nếu chúng tôi rời đi thì cứ rời đi. Các ông rất cần NATO. Còn chúng tôi thì không/////////", ông Stoltenberg dẫn lời ông Trump và nhấn mạnh rằng nếu Mỹ rút khỏi khối, "liên minh sẽ chết".

Tổng thống Trump sau đó được cho là đã đưa ra những phát biểu tương tự trong hội nghị thượng đỉnh, nói rằng Mỹ "không cần NATO" và sẽ "tự lo liệu" trừ khi các thành viên châu Âu tăng chi tiêu quân sự lên 2% GDP. Ông cũng được cho là đã đe dọa sẽ bỏ về, nói rằng "Tôi không còn lý do gì để ở đây nữa".

Thái độ của Tổng thống Trump được cho là đã làm dấy lên lo ngại rằng khối này có thể tan rã. Ông Stoltenberg cho biết Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cố gắng xoa dịu căng thẳng, trong khi cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, hiện là Tổng thư ký NATO, đã giúp thuyết phục ông Trump ở lại bằng cách nhấn mạnh rằng các thành viên khối đã tăng chi tiêu thêm 33 tỷ USD.

Ông Stoltenberg cho biết, ông Trump đã đồng ý ở lại sau khi được công nhận là người có công trong việc tăng chi tiêu đó.

Cựu Tổng thư ký NATO viết rằng nếu Tổng thống Trump rút lui, điều đó sẽ khiến hiệp ước và các đảm bảo an ninh của khối trở nên vô giá trị. Ông cũng lưu ý rằng sự kiện này cho thấy khối phụ thuộc vào sự tham gia của Mỹ như thế nào.

(Theo RT)