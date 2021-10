Rót tiền tỉ đầu tư nhà phố, đây là cách giới đầu tư lão luyện vẫn thường lời bạc tỉ

Ngay sau giãn cách, những nhà đầu tư "tay to" đã bắt đầu rục rịch cho kế hoạch săn hàng trở lại. Khoảng thời gian chờ đợi do chính sách giãn cách xã hội kéo dài đã làm gián đoạn chiến lược bỏ vốn của một số nhà đầu tư. Đó cũng là lý do khiến nhiều nhà đầu tư sốt sắng.

Đánh giá về thời điểm hiện tại, hầu hết các nhà đầu tư cho rằng, đây chính là thời điểm vàng để xuống tiền. The anh Nguyễn Mạnh (một nhà đầu tư đến từ Hà Nội), thị trường địa ốc đang chuẩn bị phục hồi và dự kiến sẽ chuẩn bị xảy ra sốt đất cục bộ.

"Nếu như ở thời điểm giãn cách, để mạnh tay xuống tiền không phải là quyết định dễ dàng vì rất khó lường trước diễn biến sau đó. Thế nhưng, với tình hình hiện tại, mọi thứ đều đang rất khả quan. Hoạt động kết nối liên tỉnh đã nối lại.

Đặc biệt, việc phủ rộng tiêm vaccine mũi 2 đang được đẩy mạnh. Chắc chắn rằng, thời gian tới, nền kinh tế phục hồi. Các hoạt động, giao dịch sẽ trở lại trạng thái như bình thường. Xuống tiền vào lúc này là hợp lý, để đợi sốt đất tăng trở lại", anh Mạnh nói.

Đồng quan điểm, anh Triệu Hoà, người có gần người có gần 10 năm kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản và sở hữu khối tài sản "khủng" từ Nam ra Bắc cũng cho rằng, cơ hội để bổ sung hàng hóa vào danh mục kinh doanh đã tới.

"Sau 4 tháng ở trong nhà, đến hiện tại, không chỉ tôi mà rất nhiều người bạn của tôi cũng đang sốt sắng tìm hàng. Mọi người đều lăn xả kiếm hàng đẹp, để chờ đợi giá tăng trong thời gian tới", anh Hòa chia sẻ.

Thị trường nhà phố đang rục rịch diễn ra sôi động nhờ động thái "gom hàng" của nhà đầu tư.

Liên quan đến bài toán bỏ vốn vào nhà phố, giới đầu tư lão luyện lạc quan cho rằng: "Đây vẫn là kênh đầu tư hái ra tiền". Bởi, khi nền kinh tế phục hồi, lợi nhuận thu được từ nhà phố không chỉ từ giá trị gia tăng theo thời gian mà còn là dòng tiền từ cho thuê. Tuy nhiên, muốn thu được khoản "lợi nhuận" tối đa, nhà đầu tư phải biết cách chọn lựa.

Anh Nguyễn Mạnh tiết lộ: "Kinh nghiệm bỏ vốn của tôi là chọn dự án có tiện ích, cảnh quan đẹp. Những dự án này chắc chắn dễ bán và sẽ có xu hướng gia tăng giá tốt. Mức sinh lời có thể chốt được thấp nhất 10-15%.

Một bí quyết khác của tôi đó là mua lại sản phẩm cắt lỗ, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại. Họ đang cần tiền gấp, không đủ kiên trì đợi chờ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh nhà phố. Nếu ép giá, tôi có thể mua được giá thấp hơn thị trường 25-30%. Khi thị trường tốt lên, giá sản phẩm có thể đẩy tốt lên tới 50%".

Trong khi đó, anh Triệu Hòa tiết lộ, nhà đầu tư này có thể săn được hàng và kiếm được khoản lợi nhuận đều đặn, chắc chắn từ 20- 30%.

"Tôi chủ yếu săn tìm các dự án bất động sản đã thi công và đang bàn giao nhà. Tuy nhiên, tôi lựa chọn dự án chưa ra sổ. Bởi như vậy, đến lúc dự án hoàn thiện sổ hồng cho khách hàng thì giá tăng ít nhất 20%.

Ví dụ như khi săn tìm hàng ở quận Thủ Đức (TP.HCM), tôi sẽ đánh giá thị trường và tìm kiếm dự án chất lượng tốt, kèm theo cảnh quan đẹp có sông hay hồ cảnh quan, nhất là dự án đã hoàn thiện thi công. Sau đó, tôi lựa dự án chưa ra sổ.

Vì nếu chưa ra sổ, tôi có thể mua được sản phẩm với mức giá thấp hơn 20-30% so với dự án khác cùng khu vực. Sau khi dự án ra sổ, thì giá tăng ít nhất 20-30%. Như vậy, khoản lời hơn so với cách đầu tư mua dự án bất động sản đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý, giấy tờ".

Song, nhà đầu tư này cũng nhấn mạnh, quá trình đầu tư và lựa chọn phải phân tích và tìm hiểu kỹ lưỡng mới có thể kiếm được khoản lời an toàn, chắc chắn.