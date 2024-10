Rót tiền "khủng" để trở thành tài trợ kim cương cho Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi, Techcombank và VIB đang kinh doanh ra sao?

Tối 19/10, concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" diễn ra với hàng chục nghìn khán giả.

Trong đó, "Anh trai say hi" có các nhà tài trợ chính là VIB, nhãn hàng Boncha của Uniben. "Anh trai vượt ngàn chông gai" lại bắt tay với Techcombank, nhãn hàng Búp Non Tea 365 của Masan và nhà mạng Saymee.

Sự thành công của các chương trình không chỉ khiến ca sĩ, đơn vị sản xuất có thêm danh tiếng mà nhà tài trợ - các ngân hàng, nhãn hàng tiêu dùng - cũng ngày càng "được lòng" nhóm khách hàng tiềm năng.

Techcombank – Hơn 120.000 khách hàng trải nghiệm tính năng mới, lợi nhuận quý III/2024 bỏ xa các bank tư nhân khác

Lựa chọn đồng hành cùng "Anh trai vượt ngàn chông gai", trong hai tuần Techcombank triển khai chương trình quay thưởng "Săn vé anh tài" cho khách hàng với mức giá 0 đồng, có tới 4.500 tấm vé tìm được chủ nhân, cùng hơn 120.000 khách hàng bật tính năng Sinh lời tự động trên ứng dụng Techcombank Mobile.

Thậm chí, trong liveshow nhiều khán giả còn ấn tượng khi tên gọi của nhà tài trợ được hơn 15.000 người có mặt tại sự kiện hô vang.

Nhiều chuyên gia trong ngành đánh giá, chiến lược đồng hành cùng sự kiện âm nhạc tạo nhiều hiệu ứng tích cực cho Techcombank. Còn ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ Techcombank lại chia sẻ, ngân hàng mong muốn mang âm nhạc và những chương trình nghệ thuật giá trị tới gần hơn với công chúng. 

Điểm tựa của việc tài trợ show "Anh trai vượt ngàn chông gai" đến từ sức mạnh tài chính của nhà băng này.

Theo Báo cáo tài chính quý III/2024, Techcombank báo lãi trước thuế 22.800 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức lợi nhuận 9 tháng kỷ lục ngân hàng từng ghi nhân.

Riêng quý III, ngân hàng này lãi 7.171 tỷ đồng, bỏ xa các ngân hàng khác trong nhóm tư nhân như ACB (4.844 tỷ đồng), LPBank (2.899 tỷ đồng), VIB (1.997 tỷ đồng). Tuy nhiên, lãi thuần từ các hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư và góp vốn mua cổ phần trong quý này đều giảm hai chữ số so với cùng kỳ năm 2023.

Tại cuối tháng 9/2024, tổng tài sản của Techcombank đạt 927.100 tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm và 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng ngân hàng, tín dụng tăng trưởng 17,4% so với đầu năm lên 622.100 tỷ đồng.

Trên cơ sở hợp nhất, tín dụng cá nhân là động lực dẫn dắt tăng trưởng trong quý III. Dư nợ khách hàng cá nhân tăng tới 6,0% so với quý trước, gấp đôi mức tăng dư nợ khách hàng doanh nghiệp bao gồm cho vay và trái phiếu doanh nghiệp.

Số dư CASA (bao gồm số dư “Sinh lời tự động) của Techcombank đạt mức cao kỷ lục 200.300 tỷ đồng, góp phần đưa tỷ lệ CASA lên mức 40,5%. Tính chung tiền gửi của khách hàng đạt 495.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm và 21,0% so với cùng kỳ năm trước.

VIB – Nhà tài trợ quen mặt của các show âm nhạc ăn khách, nhưng lãi giảm hơn 25% so với năm ngoái

Những năm gần đây, VIB là đối tác đồng hành quen mặt trong trong các chương trình âm nhạc với mong muốn gắn câu chuyện thương hiệu với khán giả. Trước đó, ngân hàng tài trợ The masker singer Vietnam.

"Âm nhạc là sợi dây kết nối cảm xúc mãnh liệt, chúng tôi tin qua những show sáng tạo, dẫn đầu xu hướng và được đông đảo khán giả yêu thích, thương hiệu VIB sẽ gần gũi, có chỗ đứng riêng trong lòng mỗi người", bà Tú Võ - Giám đốc marketing và truyền thông VIB - lý giải.

Show thu hút nhóm Millennials đến Gen Z - phân khúc chiếm tỷ trọng lớn của VIB. Nhờ đó, nhà băng dần kết nối, phát triển mối quan hệ giữa người dùng và sản phẩm, dịch vụ tài chính sáng tạo, lấy khách hàng làm trọng tâm.

"Trong tất cả hoạt động tài trợ quy mô lớn, VIB chú trọng tìm kiếm điểm chạm chiến lược với người dùng", bà Tú Võ nói thêm.

Mục tiêu trên thể hiện rõ ở chiến lược marketing gắn liền Anh trai say hi. Điển hình, ngân hàng ra mắt bộ quà tặng độc quyền, dựa trên sự thấu hiểu tâm lý, sở thích của fan, kết hợp hiệu ứng từ chương trình nhằm đẩy mạnh thông điệp "Dẫn đầu xu thế thẻ".

Thành công trong việc tài trợ chương trình âm nhạc khi gắn được câu chuyện thương hiệu với chương trình, tuy nhiên, khác với Techcombank, bức tranh tài chính của VIB trong quý III/2024 ghi nhận tín hiệu giảm sút.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đạt lợi nhuận trước thuế đạt 6.600 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt khoảng 19%.

Ước tính, lợi nhuận trước thuế quý 3 của VIB đạt 1.997 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ 2023.

Tính đến 30/9/2024, tổng tài sản VIB đạt hơn 445.000 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, trong đó dư nợ tín dụng đạt hơn 298.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm, cao hơn so với mức trung bình ngành là 9%. Đặc biệt, trong riêng quý 3, VIB tăng trưởng tín dụng đạt gần 7% và là một trong những ngân hàng bán lẻ có tăng trưởng tín dụng tốt nhất ngành. Huy động vốn tăng 8%.

Động lực tăng trưởng của ngân hàng nằm ở 4 mảng phân khúc trọng tâm là bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp, SME và định chế tài chính.