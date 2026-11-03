Rốt ráo lắp điện mặt trời mái nhà

Quảng Ninh đang xây dựng chính sách hỗ trợ người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà với mức tối đa 15 triệu đồng/hộ, đồng thời đề xuất cho vay ưu đãi tới 100 triệu đồng.

Sở Công Thương TP. Quảng Ninh đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện giai đoạn 2026-2030.

Lắp điện mặt trời mái nhà, người dân Quảng Ninh có thể được hỗ trợ 15 triệu đồng

Điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất hỗ trợ trực tiếp một phần kinh phí đầu tư, với tổng mức tối đa 15 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình khi lắp đặt đồng thời hệ thống điện mặt trời và pin lưu trữ.

Cụ thể, người dân dự kiến được hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho mỗi kWp công suất tấm quang điện, tối đa 7,5 triệu đồng. Trường hợp lắp thêm hệ thống lưu trữ điện, mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng cho mỗi kWh dung lượng lưu trữ, tối đa 7,5 triệu đồng.

Khoản hỗ trợ được thực hiện sau khi hệ thống hoàn thành lắp đặt, đưa vào sử dụng và vận hành phát điện theo quy định. Mỗi hộ gia đình dự kiến chỉ được hỗ trợ tài chính một lần đối với một hệ thống điện mặt trời mái nhà trên một thửa đất.

Không chỉ hỗ trợ tiền trực tiếp, Quảng Ninh còn đề xuất cho người dân vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Mức vay tối đa bằng 80% chi phí đầu tư, lắp đặt sau khi trừ khoản hỗ trợ, nhưng không quá 100 triệu đồng.

Thời hạn vay tối đa 5 năm, lãi suất áp dụng bằng lãi suất cho vay hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.

Theo tính toán của ngành điện, chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có pin lưu trữ hiện dao động khoảng 12-15 triệu đồng/kWp. Với công suất phổ biến từ 6-8 kWp, mỗi gia đình có thể phải bỏ ra khoảng 72-120 triệu đồng.

Chi phí đầu tư ban đầu tương đối lớn được xem là một trong những rào cản khiến nhiều hộ dân còn cân nhắc. Vì vậy, việc kết hợp hỗ trợ trực tiếp và cho vay ưu đãi được kỳ vọng sẽ giảm áp lực tài chính, khuyến khích người dân chủ động sản xuất điện phục vụ sinh hoạt.

Ngoài hỗ trợ kinh phí, dự thảo cũng quy định trách nhiệm của ngành điện và chính quyền địa phương trong việc hướng dẫn kỹ thuật, đấu nối, bảo đảm an toàn công trình và phòng cháy, chữa cháy.

Theo Sở Công Thương Quảng Ninh, đến ngày 18/10, cơ quan này đã tiếp nhận ý kiến góp ý của 33 sở, ban, ngành và chính quyền địa phương. Hồ sơ dự thảo đã được tổng hợp, chỉnh sửa và gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 74.000 hộ gia đình lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ. Riêng năm 2026, Công ty Điện lực Quảng Ninh dự kiến phát triển thêm 55 MWp điện mặt trời mái nhà.

Việc phát triển nguồn điện tại chỗ không chỉ giúp người dân giảm phụ thuộc vào điện lưới, tiết kiệm chi phí sinh hoạt mà còn góp phần giảm áp lực cung ứng điện, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh.