"Rót gạo hợp hôn" là nghi thức gì mà xuất hiện trong lễ cưới của Salim - Hải Long ở Hà Nội?

Tối 19/3, cả cõi mạng lại hóng đám cưới của cặp đôi Salim (Hoàng Kim Ngân, SN 1992) và Hải Long (biệt danh: Long Hạt Nhài, SN 1992) được tổ chức ở Hà Nội.

Đám cưới được tổ chức riêng tư và cặp đôi chỉ mời gia đình, họ hàng cũng như bạn bè thân thiết như: Cặp đôi Ninh Anh Bùi - Nguyễn Tùng Dương, ca sĩ Kai Đinh, Minh Min... Đám cưới được tổ chức ở khách sạn 5 sao, cho thấy độ đầu tư của gia đình Hạt Nhài Family!

Trong ngày trọng đại này, chú rể Hải Long diện vest bảnh bao, trong khi cô dâu Salim diện váy dài màu trắng xinh xắn và búi thấp sang trọng.

Đáng chú ý trong buổi lễ, Hải Long - Salim đã chọn "rót gạo hợp hôn" - một nghi thức rất độc đáo và ý nghĩa trong đám cưới. Theo đó, cô dâu và chú rể mỗi người cầm 1 lọ gạo và cùng nhau đổ từ từ vào chiếc bình được đặt ở giữa. Hai dòng hạt gạo hòa trộn đều vào nhau tạo nên sự đan xen và khăng khít, tượng trưng cho 2 người con xa lạ đã tìm thấy nhau và quyết định gắn bó bên nhau trọn đời.

Cặp đôi Salim - Hải Long thực hiện nghi thức rót gạo trong đám cưới.

Đám cưới được diễn ra riêng tư, chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết.

Vào sáng cùng ngày, Hải Long đã nhá hàng trên trang cá nhân khi chia sẻ về đám cưới diễn ra vào tối nay. "Hôm nay là ngày 19/3, ngày cưới của ba mẹ. Chim non thì đang đi học để nhặt những con chữ, chim bố mẹ thì bay đi ăn bún lấy sức để cưới nhau. Happy newlyweds us two".

Trước đó, cặp đôi đã tổ chức đám hỏi, và có đám cưới tại Nha Trang gây bão cõi mạng vào ngày 9/3. Đám cưới ở Nha Trang quy tụ dàn khách mời khủng là những cái tên quen mặt trong showbiz như: Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, B Trần, Hoàng Ku, MC Phí Linh...

Cặp đôi cắt bánh trước sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình, bạn bè.

Kai Đinh là ca sĩ hát nhạc đám cưới.

Khoảnh khắc đặc biệt khi cô dâu Salim tiến về phía chú rể Hải Long.

Chuyện tình yêu của Salim và Hải Long cũng từng khiến cư dân mạng dậy sóng. Cặp đôi là bạn thân từ thời còn đi học. Hải Long cho biết, ngay từ khi lần đầu gặp Salim anh đã phải lòng cô nàng bởi ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút cùng tính cách vui vẻ, thông minh.

Mặc dù đơn phương trong một khoảng thời gian dài nhưng Hải Long không thổ lộ tình cảm mà vẫn chấp nhận mối quan hệ bạn bè với Salim. Còn về phía Salim, người đẹp lại không mảy may đến anh bạn thân. Thậm chí, cô từng "bơ toàn tập" tin nhắn của Hải Long, mặc kệ anh chàng nhắn tin tới tấp.

Cuối năm 2021, cặp đôi chính thức cầu hôn và thông báo tin vui chào đón ái nữ đầu lòng - bé Pamela Hải Đường. Cũng chính vì vậy mà dù về chung một nhà lâu nay, cặp đôi vẫn chưa tổ chức đám cưới. Salim từng chia sẻ, cả hai vợ chồng mong muốn bé Pam lớn hơn, cứng cáp hơn mới tổ chức hôn lễ để con có thể tham dự và hiểu về tình cảm của bố mẹ.

Đầu năm nay, khi bé Pam đã 3 tuổi, cặp đôi chính thức thông báo tổ chức đám cưới. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ của gia đình bày tỏ sự vui mừng, liên tục gửi lời chúc phúc và mong chờ siêu đám cưới sắp tới.

Nhan sắc nổi bật của cô dâu Salim trong ngày trọng đại.

Trước đó vào buổi sáng, Hải Long đã hào hứng khoe khoảnh khắc cặp đôi chuẩn bị cho đám cưới.

Đám cưới gây bão cõi mạng của cặp đôi Salim - Hải Long ở Nha Trang.

Mây (Tổng hợp)