Rostec bàn giao lô BMP-3 nâng cấp mới sau kinh nghiệm thực chiến

Hải Yến |

Rostec cho biết đã bàn giao thêm một lô xe chiến đấu bộ binh BMP-3 nâng cấp cho Bộ Quốc phòng Nga, vượt kế hoạch tháng 1.

Rostec bàn giao xe BMP - 3 nâng cấp mới cho bộ Quốc phòng Nga năm 2026 - Ảnh 1.

High-Precision Complexes Holding, một công ty thành viên của Tập đoàn Rostec đã bàn giao thêm một lô xe chiến đấu bộ binh BMP-3 cho Bộ Quốc phòng Nga.

Theo văn phòng báo chí của Rostec, khối lượng giao hàng trong tháng 1 đã vượt kế hoạch 40%.

BMP-3 nâng cấp được bổ sung một số cải tiến, dựa trên kinh nghiệm sử dụng trong chiến đấu.

Các xe được trang bị thiết bị tác chiến điện tử (EW) phiên bản cập nhật, tăng cường bảo vệ phần đáy trước nguy cơ nổ, đồng thời nâng cao khả năng chống mảnh văng cho phần trước và phần sau của thân xe.

Nhà sản xuất nhấn mạnh các nhà máy đang vận hành 24/7, sản lượng đang tăng lên. Quá trình hiện đại hóa các phương tiện bọc thép vẫn tiếp tục.

Trong những năm gần đây, thiết kế của BMP-3 đã trải qua hàng chục thay đổi. Các phần tử bảo vệ bổ sung đã được đưa vào cấu hình tiêu chuẩn, gồm: Tấm chắn sườn, các kết cấu dạng lưới, phương tiện bảo vệ bán cầu trên và các biện pháp giảm khả năng bị phát hiện.

Các thiết bị và trang bị mới cũng đã được đưa vào sử dụng nhằm tăng khả năng cơ động của xe và nâng cao hiệu quả khai thác hỏa lực vũ khí.

Theo TVzvezda
Tags

BMP-3

Rostec

Complexes Holding

