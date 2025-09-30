Rosé mặc váy ngủ đến show Saint Laurent hội ngộ bà xã Justin Bieber: Gặp sự cố bất ngờ vẫn sexy dữ dội

Rạng sáng 30/9 (giờ Việt Nam), Paris Fashion Week Spring/Summer 2026 chính thức khai màn bằng show diễn của Saint Laurent ngay dưới chân tháp Eiffel. Giữa khung cảnh Paris rực sáng, ống kính truyền thông đồng loạt đổ dồn về một khung hình: Rosé (BLACKPINK), Hailey Bieber, Zoë Kravitz và Charli XCX cùng ngồi hàng ghế đầu - tạo nên bộ tứ quyền lực "chiếm sóng" đêm diễn.

Rosé chính thức xuất hiện tại Paris Fashion Week cùng Saint Laurent dù trước đó đây là lịch trình chưa xác nhận.

Bộ cánh trông như đồ ngủ này là một tạo hình màu sắc hiếm gặp đối với Rosé, nhất là khi sải bước ở Tuần lễ thời trang của Saint Laurent.

Giữa dàn sao, Rosé nghiễm nhiên trở thành "main event" với visual mơ màng. Không diện tông đen lạnh lùng như thường thấy ở Saint Laurent, nữ idol sinh năm 1997 xuất hiện trong chiếc váy lụa xanh pastel, viền ren hồng phấn gợi nhớ những chiếc slip dress của thập niên 90. Cô khéo kết hợp cùng sandals ánh bạc, tất mỏng đen và kiểu tóc buộc gọn, giữ spotlight cho sự tinh xảo của thiết kế.

Saint Laurent lần này đang làm mới Rosé, đồng thời khẳng định cô Đại sứ có thể giữ trọn tinh thần quyến rũ, thanh lịch ra sao khi bước ra khỏi vùng an toàn của cuộc chơi màu sắc.

Trước khi bước vào show, Rosé nhanh chóng update loạt ảnh chụp trong xe trên trang cá nhân. Ánh sáng tối trong khung hình càng tôn lên sự đối lập giữa outfit mong manh và thần thái sắc lạnh của nữ idol. Nước da trắng sứ của Rosé dưới ánh flash máy ảnh tạo cảm giác như vừa được tanning nhẹ, khiến fan không khỏi liên tưởng nếu một ngày Rosé theo trend da nâu, có lẽ cũng sẽ hợp vô đối.

Bộ ảnh được Rosé cập nhật nóng hổi ngay trong lúc di chuyển.

Đường phố Paris một lần nữa náo loạn với đám đông hò hét tên chủ nhân bản hit APT. trước địa điểm tổ chức show diễn. Nhưng một sự cố nho nhỏ đã xảy ra trước lúc Rosé chuẩn bị tiến vào thảm đỏ. Phần đuôi váy mỏng manh của cô bất ngờ rơi ra, may mắn thay, ê-kíp đã nhanh chóng xử lý sự cố, giúp main event vẫn giữ trọn vẹn phong độ khi chính thức lộ diện trước công chúng.

Sự cố trang phục xảy đến trước giờ G của nhân vật được mong chờ nhất.

Sự cố nhỏ không làm ảnh hưởng tinh thần của nữ idol nhà BLACKPINK.

Một khởi đầu áp đảo của Saint Laurent khi có Rosé mở màn Paris Fashion Week mùa này.

Những mảnh ghép còn lại của bữa tiệc thời trang mang tên Saint Laurent cũng mang đến sự gợi cảm đa sắc màu. Hailey Bieber vốn nổi tiếng với style black-on-black nay bất ngờ diện shorts ren vàng bơ kết hợp áo khoác gió màu cam cháy, hoàn thiện bằng tất nâu mỏng, sandals đỏ cao gót và kính râm bản to. Charli XCX lại chọn sắc hồng baby ngọt ngào, trong khi Zoë Kravitz cool ngầu với áo khoác bomber phối cùng slip skirt vàng nhạt. Vẫn giữ lại chút "bản sắc" thân quen của nhà mốt là cặp mẹ con Kate Moss và Lila Moss với cây đen bí ẩn.

Hailey Bieber

Zoë Kravitz

Charli XCX

Kate Moss

Lila Moss

Không khí show diễn càng thêm bùng nổ khi Bella Hadid có màn trở lại sàn runway sau thời gian điều trị bệnh. Nữ người mẫu 28 tuổi sải bước trong trench coat xuyên thấu màu mù tạt vàng, phối cùng kính mắt to bản và hoa tai statement, khiến khán giả như vỡ òa.

Bella Hadid

Nhìn lại front row của Saint Laurent hôm nay, dễ thấy điểm chung là tinh thần sexy nhưng không gò bó: hội chị em chọn màu mè nhưng vẫn đậm chất Parisian chic. Trong những chiếc váy ngủ tone màu pastel dịu mắt, GĐST Anthony Vaccarello tiếp tục gửi gắm một thông điệp khác biệt của Saint Laurent trong công cuộc bóc tách lớp vỏ kiêu sa có phần cứng nhắc, từng đóng khung nhà mốt Pháp.

Khung hình iconic của các mỹ nhân Saint Laurent.