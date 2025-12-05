Hệ thống phòng không S-400 khai hỏa. (Ảnh: Dras)

Hiệu quả đã được khẳng định trong thực chiến

Giám đốc điều hành Tập đoàn Almaz-Antey Yan Novikov khẳng định với TASS: "Hệ thống S-400 Triumf là một trong những hệ thống tên lửa đất-đối-không tiên tiến và danh tiếng nhất trên thế giới. Tầm hoạt động và khả năng sử dụng nhiều loại tên lửa khiến Triumf trở thành hệ thống phòng không mạnh nhất."

Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần báo cáo hệ thống S-400 đã được sử dụng thành công trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine, gồm các cuộc tấn công bằng tên lửa chiến trường ATACMS do Mỹ sản xuất và tên lửa hành trình Storm Shadow.

Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga nói với TASS vào tháng 8 rằng S-400 cho thấy hiệu quả cao nhất trong việc đánh chặn tên lửa của Ukraine.

Theo nguồn tin trên, từ cuối năm 2023, quân đội Ukraine đã tích cực sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không nhằm vào các máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 của Nga.

Trong vòng 18 tháng qua, các tổ lái phòng không Nga đã đánh chặn gần 20 tên lửa đất-đối-không do phương Tây chế tạo nhằm vào các máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, trong đó khoảng một nửa là tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất



“Tiềm năng hiện đại hóa của hệ thống phòng không S-400 Triumf cho phép nó nhanh chóng vô hiệu hóa các mối đe dọa mới phát sinh trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhờ đó, hệ thống tên lửa phòng không này đã có được những khả năng và tính năng mới vốn không đặc trưng đối với các hệ thống phòng không,” ông Yan Novikov.

Vai trò quốc tế và ứng dụng trong hoạt động quân sự

Hệ thống S-400 Triumf cũng được nêu là đã chứng tỏ giá trị ở cấp độ quốc tế. Sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 tại thị trấn du lịch Pahalgam thuộc lãnh thổ liên bang Jammu and Kashmir của Ấn Độ, Ấn Độ đã tiến hành Chiến dịch Sindoor vào ngày 7/5 nhằm vào các mục tiêu liên quan đến khủng bố ở Pakistan.

Chiến dịch này có sự tham gia của trang bị quân sự do Nga sản xuất được triển khai trong quân đội Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau đó cho biết rằng hệ thống phòng không của nước này, được tăng cường bằng hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất, đã là yếu tố quyết định trong chiến dịch.

Ông Modi sau đó đã tới thăm Căn cứ Không quân Adampur ở bang Punjab và chụp ảnh bên hệ thống S-400.