Ronaldo và 2 pha đá phạt dậy sóng World Cup: Khi CR7 không chạm bóng vẫn làm đối thủ "toát mồ hôi"

Khi Ronaldo đứng trước chấm đá phạt, dù anh không làm gì, đối thủ vẫn phải e ngại.

TỪ NGƯỜI HÙNG TRỰC TIẾP ĐẾN “NAM CHÂM” THU HÚT MỌI ÁNH NHÌN

Năm 2018 được xem kỳ World Cup bùng nổ nhất của Ronaldo. Trong trận mở màn với tuyển Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đứng trước nguy cơ trắng tay và đó là lúc đội bóng cần nhất phẩm chất của một siêu sao.

Phút 88, khi tỷ số đang là 3-2 cho Tây Ban Nha, Ronaldo kiếm về một quả đá phạt ngay trước vòng cấm. Anh đứng lùi lại vài bước, thực hiện tư thế quen thuộc, hít một hơi thật sâu rồi tung cú sút đưa bóng vượt qua hàng rào, găm thẳng vào góc cao khung thành. David De Gea hoàn toàn bất lực.

Đó không chỉ là bàn thắng gỡ hòa 3-3. Đó là khoảnh khắc khẳng định đẳng cấp siêu sao. Khi đội tuyển cần nhất, Ronaldo xuất hiện và giải quyết trận đấu bằng chính đôi chân của mình.

Siêu phẩm đá phạt của Ronaldo tại World Cup 2018.

8 năm sau, tại World Cup 2026, Ronaldo lại đứng trước một tình huống đá phạt tương tự. Nhưng lần này câu chuyện diễn ra theo cách hoàn toàn khác.

Trước Uzbekistan, Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt ở vị trí thuận lợi. Ronaldo bước tới bên bóng. Theo phản xạ tự nhiên, toàn bộ hàng thủ Uzbekistan bắt đầu tập trung vào anh. Thủ môn điều chỉnh vị trí dựa trên khả năng Ronaldo sẽ dứt điểm. Hàng rào cũng dịch chuyển để che góc sút quen thuộc của siêu sao 41 tuổi.

Thế nhưng Ronaldo không thực hiện cú đá.

Người dứt điểm là Nuno Mendes và bóng đi thẳng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0. Ngay lập tức, rất nhiều người hâm mộ và chuyên gia đã dành lời khen cho Ronaldo, bởi dù không ghi bàn hay kiến tạo, anh vẫn đóng vai trò quan trọng trong bàn thắng ấy.

KHI DANH TIẾNG TRỞ THÀNH MỘT THỨ VŨ KHÍ CHIẾN THUẬT

Bóng đá hiện đại thường được đánh giá bằng những con số: bàn thắng, kiến tạo, số lần chạm bóng hay quãng đường di chuyển. Nhưng những cầu thủ ở đẳng cấp huyền thoại đôi khi tạo ra ảnh hưởng vượt ngoài thống kê.

Ronaldo của năm 2018 là cỗ máy ghi bàn đáng sợ nhất thế giới. Ronaldo của năm 2026 không còn duy trì tốc độ hay sức bật như trước, nhưng anh sở hữu thứ còn đáng sợ hơn: uy tín được xây dựng từ hàng trăm bàn thắng và vô số khoảnh khắc định đoạt trận đấu.

Các cầu thủ Uzbekistan không thể xem thường khả năng sút phạt của Ronaldo. Họ buộc phải chuẩn bị cho kịch bản anh dứt điểm. Chính sự lo lắng đó đã tạo ra khoảng trống và khiến họ mất đi một phần sự tập trung vào những phương án khác.

Điều thú vị là nếu Nuno Mendes đứng một mình trước bóng, có lẽ phản ứng của hàng thủ Uzbekistan sẽ hoàn toàn khác. Nhưng khi Ronaldo xuất hiện, mọi thứ thay đổi.

Đó là thứ ảnh hưởng mà chỉ những huyền thoại thực sự mới có được.

Ronaldo chuẩn bị rất kỹ, nhưng rồi Nuno Mendes (trái) mới là người sút phạt. Và bàn thắng đã được ghi.

VĨ THANH

Hai khoảnh khắc cách nhau 8 năm phản ánh rất rõ hành trình của Ronaldo tại các kỳ World Cup.

Năm 2018, anh là người trực tiếp kết liễu đối thủ bằng cú đá phạt để đời. Còn năm 2026, anh trở thành trung tâm của sự chú ý, giúp đồng đội tỏa sáng mà không cần tự mình ghi tên lên bảng tỷ số.

Một Ronaldo ghi bàn luôn nguy hiểm. Nhưng một Ronaldo khiến đối thủ phải sợ hãi ngay cả khi không chạm bóng có lẽ còn đáng giá hơn.

Bởi đó là dấu hiệu của một huyền thoại đã vượt ra khỏi giới hạn của những con số. Khi tuổi tác lấy đi tốc độ và sức mạnh, danh tiếng, kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng vẫn ở lại.

Và vì thế, dù cú đá phạt vào lưới Tây Ban Nha năm 2018 hay pha đứng yên trước Uzbekistan năm 2026, Cristiano Ronaldo vẫn chứng minh một điều không đổi: anh luôn biết cách trở thành nhân vật chính của những khoảnh khắc tại World Cup.