Messi 39 tuổi vẫn phá kỷ lục World Cup: Bí mật phía sau cuộc cách mạng thay đổi lịch sử bóng đá

Việc Maradona quay trở lại tuyển Argentina để dự World Cup 1994 ở tuổi 34 được xem là điều đầy bất ngờ, còn Messi hôm nay 39 tuổi vẫn đang phá kỷ lục World Cup.

Khi Lionel Messi bước vào World Cup 2026 ở tuổi 39, ghi bàn liên tục, phá kỷ lục ghi bàn World Cup và trở thành cầu thủ một trong những cầu thủ hiếm hoi dự 6 kỳ World Cup, nhiều người đặt ra câu hỏi: Vì sao một siêu sao hiện đại có thể kéo dài sự nghiệp đỉnh cao đến gần 40 tuổi, trong khi những huyền thoại như Diego Maradona, Johan Cruyff hay Michel Platini thường chỉ xuất hiện ở 2-4 kỳ World Cup rồi biến mất?

Câu trả lời nằm ở sự thay đổi toàn diện của bóng đá trong khoảng 30 năm qua.

SỰ KHỐC LIỆT BÓNG ĐÁ TRƯỚC KIA

Nhìn lại trường hợp của Maradona, chúng ta sẽ thấy rõ nhất điều này.

Maradona dự 4 kỳ World Cup liên tiếp từ 1982 đến 1994. Nhưng ngay tại World Cup 1982, ông đã bị phạm lỗi tới 36 lần chỉ sau 5 trận. Đến World Cup 1986, con số này tăng lên 53 lần, một trong những thống kê kinh hoàng nhất lịch sử giải đấu. Trang chủ FIFA sau này mô tả Maradona khi ấy gần như trở thành "mục tiêu săn đuổi" của mọi hàng thủ đối phương.

Thời đó, luật bóng đá chưa bảo vệ cầu thủ tấn công như hiện nay. Những pha xoạc bóng từ phía sau, những cú đạp thẳng vào mắt cá hay những màn "chặt chém" liên tục gần như được xem là chuyện bình thường. Maradona không chỉ phải đá bóng, ông còn phải “sống sót” giữa những cuộc chiến thể lực.

Kết quả là đến World Cup 1990, khi mới 30 tuổi, FIFA đã mô tả rằng cơ thể của Maradona bắt đầu phản bội ông. Đến năm 1994, ông phải chơi bằng kinh nghiệm nhiều hơn tốc độ và sức mạnh.

Ngày nay, những pha phạm lỗi nguy hiểm thường bị VAR phát hiện ngay lập tức. Thẻ đỏ được rút ra nhanh hơn rất nhiều so với thập niên 1980 hay 1990. Messi vẫn bị chăm sóc đặc biệt, nhưng anh không phải đối mặt với kiểu tra tấn thể xác mà Maradona, Pele từng trải qua.

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KHOA HỌC THỂ THAO ĐÃ TẠO RA "THẾ HỆ SIÊU NHÂN"

Yếu tố lớn nhất giúp Messi khác biệt chính là sự phát triển của khoa học thể thao.

Nếu như các cầu thủ thập niên 1980 thường tập luyện theo cảm tính, ăn uống khá tự do và gần như không có dữ liệu sinh học hỗ trợ, thì các ngôi sao hiện đại được quản lý cơ thể đến từng chi tiết:

GPS theo dõi từng mét di chuyển. Chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa. Phục hồi bằng liệu pháp lạnh, oxy cao áp. Kiểm soát tải vận động theo dữ liệu thời gian thực. Theo dõi giấc ngủ và nhịp tim mỗi ngày.

Nói cách khác, cầu thủ hiện đại không chỉ tập luyện, họ còn được vận hành như những cỗ máy hiệu suất cao.

Messi hiện nay gần như không còn phải thực hiện những pha bứt tốc 40-50 mét liên tục như giai đoạn Barcelona đỉnh cao. Anh di chuyển ít hơn nhưng hiệu quả hơn, bảo toàn năng lượng cho những khoảnh khắc quyết định.

Đó là sự “tiến hóa” của thời đại mà Maradona hay nhiều siêu sao ngày trước không có cơ hội trải nghiệm.

MESSI TỰ THAY ĐỔI LỐI CHƠI ĐỂ THÍCH NGHI VỚI TUỔI TÁC

Tất nhiên, khoa học không thể giải thích tất cả. Nếu chỉ nhờ công nghệ, hàng trăm cầu thủ khác cũng có thể chơi World Cup ở tuổi 39. Điều làm Messi đặc biệt là khả năng tái định nghĩa bản thân.

Từ một cầu thủ rê bóng liên tục thời trẻ, anh chuyển thành nhạc trưởng điều tiết trận đấu. Từ người thường xuyên bùng nổ bằng tốc độ, anh trở thành chuyên gia đọc trận đấu bằng bộ não.

Messi hiện vẫn duy trì đẳng cấp đỉnh cao ở tuổi gần 39, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở World Cup khi còn là thiếu niên, ở độ tuổi 20, 30 và gần 40.

Đó không chỉ là chiến thắng của khoa học thể thao, mà còn là chiến thắng của khả năng thích nghi.

6 kỳ World Cup của Messi.

VĨ THANH

Nếu Maradona sinh ra trong thời đại của Messi, rất có thể ông cũng đủ sức chơi tới 38 hoặc 39 tuổi. Nhưng lịch sử không có chữ "nếu". Maradona là sản phẩm của một thời đại khắc nghiệt, nơi bóng đá vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện về khoa học, luật lệ và tư duy thi đấu.

Trong khi đó, Messi là sản phẩm của một nền bóng đá hiện đại hơn, thông minh hơn và nhân văn hơn với các ngôi sao.

Sự khác biệt ấy đã tạo nên một nghịch lý thú vị: Việc Maradona quay trở lại tuyển Argentina để dự World Cup 1994 ở tuổi 34 được xem là điều đầy bất ngờ, còn Messi hôm nay 39 tuổi vẫn đang phá kỷ lục World Cup.

Và biết đâu, điều khiến người ta kinh ngạc nhất không phải là Messi đã dự 6 kỳ World Cup, mà là việc thế giới bóng đá giờ đây bắt đầu tin rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra với các siêu sao khác trong tương lai!