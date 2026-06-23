Messi & kỷ lục 18 bàn ở World Cup: Khi Ronaldo đành ngậm ngùi xếp sau và thời gian cũng phải đầu hàng

Có lẽ giờ đây, chẳng còn mấy ai đặt câu hỏi: Messi hay Ronaldo, ai mới là GOAT (Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại)?, bởi câu trả lời dường như đã quá rõ ràng!

Khi Lionel Messi sút tung lưới tuyển Áo để ghi bàn thắng thứ 17 rồi thứ 18 tại các kỳ World Cup, thế giới bóng đá không chỉ chứng kiến một kỷ lục bị phá vỡ. Họ đang chứng kiến điều hiếm thấy nhất trong thể thao đỉnh cao: một huyền thoại vẫn tiếp tục viết thêm chương mới cho câu chuyện tưởng như đã kết thúc từ lâu.

Hai bàn thắng vào lưới Áo giúp Messi nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên con số 18, vượt qua cột mốc 16 bàn của Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Điều đáng nói hơn cả là Messi làm được điều đó khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ bước sang tuổi 39.

KỶ LỤC CỦA SỰ BỀN BỈ

Trong bóng đá hiện đại, tuổi 39 thường là thời điểm các cầu thủ đã giải nghệ hoặc chỉ đóng vai trò dự bị. Thế nhưng Messi vẫn đang là đầu tàu của nhà đương kim vô địch thế giới Argentina.

Nếu nhìn lại hành trình của anh, sự phi thường càng hiện rõ hơn. Bàn thắng World Cup đầu tiên của Messi được ghi tại World Cup 2006 khi anh mới 19 tuổi. Hai mươi năm sau, tại World Cup 2026, anh vẫn đang ghi bàn và phá kỷ lục. Từ một thần đồng tuổi teen đến một tượng đài gần chạm ngưỡng 40 tuổi, Messi đã trải qua 6 kỳ World Cup khác nhau, điều rất ít cầu thủ làm được.

Klose ghi 16 bàn trong giai đoạn từ 2002 đến 2014. Ronaldo "béo" ghi 15 bàn từ 1998 đến 2006. Họ là những sát thủ vòng cấm đúng nghĩa. Nhưng Messi lại khác.

Anh không phải trung phong. Anh không sống bằng những pha đánh đầu hay những tình huống săn bàn trong vòng 5m50. Messi là người kiến tạo, điều phối lối chơi, kéo bóng từ giữa sân, tạo ra cơ hội cho đồng đội. Vậy mà cuối cùng, chính anh lại đứng trên đỉnh của mọi chân sút World Cup. Đó là điều khiến kỷ lục này mang giá trị đặc biệt.

KHI THỜI GIAN CŨNG PHẢI ĐẦU HÀNG!

Điều đáng sợ nhất với một cầu thủ không phải đối thủ bên kia chiến tuyến, mà là thời gian.

Messi từng bị đặt dấu hỏi sau World Cup 2018. Anh từng bị nghi ngờ khi rời Barcelona năm 2021. Anh từng bị cho rằng đã hết thời khi sang Mỹ chơi bóng. Nhưng năm nào cũng vậy, anh lại tìm ra cách để tồn tại.

Không còn những pha rê bóng xuyên qua 5-6 cầu thủ như thời đỉnh cao ở Barcelona, không còn những màn bứt tốc khiến cả hàng thủ đối phương bất lực, Messi của tuổi 39 chơi bóng bằng bộ não, bằng kinh nghiệm và bằng khả năng đọc trận đấu vượt xa phần còn lại. Và World Cup 2026 đang cho thấy phiên bản cuối cùng trong quá trình “tiến hóa” ấy.

Messi ít chạm bóng hơn nhưng mỗi lần chạm bóng đều tạo ra khác biệt. Anh không cần chạy nhiều nhất sân. Anh chỉ cần xuất hiện đúng lúc nhất. Đó là lý do vì sao dù bỏ lỡ một quả phạt đền trước tuyển Áo, Messi vẫn kết thúc trận đấu với cú đúp và một kỷ lục lịch sử.

CUỘC TRANH LUẬN GOAT CÓ LẼ ĐÃ ĐI ĐẾN HỒI KẾT!

Trong nhiều năm, người ta tranh cãi giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Nhưng World Cup luôn là mảnh ghép được dùng để phân định ai là người vĩ đại nhất.

Messi đã vô địch World Cup 2022. Messi đang dự World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Messi đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu. Messi cũng là một trong những cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup. Ở tuổi 39, anh không còn phải chứng minh điều gì nữa.

Nhưng chính điều đó lại khiến những gì đang diễn ra trở nên đáng kinh ngạc hơn. Khi mọi danh hiệu lớn nhỏ đều đã nằm trong phòng truyền thống, Messi vẫn tiếp tục thi đấu với sự khát khao của một cầu thủ trẻ. Đó là điều khiến anh trở thành một huyền thoại.

Ronaldo chưa vô địch World Cup và mới chỉ ghi được 8 bàn sau 6 lần tham dự, kém rất xa kỷ lục của Messi.

Tất nhiên, đây có thể là World Cup cuối cùng của Messi. Sau vài trận đấu nữa, hành trình của anh cùng tuyển Argentina sẽ kết thúc.Nhưng điều đó không còn quá quan trọng. Bởi khoảnh khắc Messi ghi bàn thắng thứ 18 tại World Cup đã trở thành một phần lịch sử. Một cột mốc cho thấy sự vĩ đại của anh.

Khi ấy, người ta sẽ không chỉ nhớ rằng Messi ghi 18 bàn. Người ta sẽ nhớ rằng anh làm điều đó sau 20 năm chinh chiến ở World Cup. Và tất cả sẽ nhớ rằng anh làm điều đó ở tuổi 39.

Nhưng cũng đừng quên, 18 bàn chưa chắc đã phải là dấu mốc cuối cùng của Messi tại World Cup!