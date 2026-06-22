Vì sao Ai Cập 7 lần vô địch châu Phi nhưng phải chờ 92 năm mới có trận thắng đầu tiên ở World Cup?

Ai Cập chính đại diện đầu tiên của châu Phi góp mặt ở World Cup. Nhưng rồi họ phải mất đến 92 năm mới có được thắng lợi đầu tiên tiên ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

92 NĂM MÒN MỎI CHỜ ĐỢI

Khi nhắc đến những đội tuyển giàu truyền thống của châu Phi, người hâm mộ thường nghĩ đến Cameroon, Nigeria, Ghana hay gần đây là Maroc. Nhưng ít ai nhớ rằng Ai Cập mới là đội bóng đầu tiên của châu Phi dự World Cup.

Năm 1934, Ai Cập trở thành đội tuyển đầu tiên của châu Phi cũng như các nước khối Ả Rập có vé dự giải vô địch thế giới. Đó là thời điểm nhiều nền bóng đá lớn của châu Á hay châu Phi còn chưa thành hình.

Tuy nhiên, hành trình tiên phong ấy lại nhanh chóng bị ngắt quãng. Tại World Cup 1934, Ai Cập thua Hungary 2-4 và bị loại ngay sau trận đầu tiên theo thể thức loại trực tiếp.

Sau đó là quãng thời gian dài tưởng như vô tận, với 56 năm mòn mỏi chờ đợi của người hâm mộ bóng đá Ai Cập.

Salah và đồng đội vừa tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá Ai Cập.

Phải đến Italia 1990, đội bóng này mới trở lại với World Cup. Người Ai Cập khi ấy hy vọng sẽ chứng kiến một chương mới của lịch sử. Nhưng tất cả những gì đội tuyển này làm được chỉ là hai trận hòa trước Hà Lan và Ireland, trước khi thua Anh 0-1 ở lượt cuối.

Thêm 28 năm nữa trôi qua, Ai Cập mới tái xuất tại World Cup 2018 cùng người hùng Mohamed Salah. Tuy nhiên, giải đấu tại Nga lại trở thành ký ức buồn. Salah vừa trở lại sau chấn thương vai gặp phải trong trận chung kết Champions League, còn đội tuyển Ai Cập thua cả ba trận trước Uruguay, Nga và Ả Rập Xê Út.

Sau 7 trận đấu World Cup trải dài từ năm 1934 đến 2018, Ai Cập vẫn chưa biết mùi chiến thắng.

Tuyển Ai Cập từng ở rất gần chiến thắng khi dẫn Ả Rập Xê Út 1-0 tại vòng bảng World Cup 2018, nhưng rồi sau đó thua ngược 1-2 ở những phút cuối.

NGHỊCH LÝ LỚN NHẤT CỦA BÓNG ĐÁ CHÂU PHI

Điều khiến câu chuyện của tuyển Ai Cập trở nên đặc biệt nằm ở sự đối lập giữa vị thế ở châu Phi và thành tích tại World Cup. Nếu coi World Cup là thước đo duy nhất, nhiều người sẽ nghĩ Ai Cập chỉ là một đội bóng trung bình ở châu Phi. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Ai Cập đang là đội tuyển thành công nhất lịch sử giải vô địch châu Phi (CAN Cup) với 7 lần lên ngôi vào các năm 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 và 2010. Đây là kỷ lục mà đến nay chưa đội bóng nào ở châu Phi vượt qua được.

Đáng nói hơn, giai đoạn 2006-2010 từng chứng kiến một tuyển Ai Cập gần như thống trị “lục địa đen” với 3 chức vô địch CAN Cup liên tiếp. Trong khi đó, nhiều đội tuyển khác của châu Phi phải mất hàng thập kỷ mới giành được một danh hiệu. Thế nhưng chính trong thời kỳ hoàng kim ấy, tuyển Ai Cập lại liên tục thất bại ở vòng loại World Cup.

Tuyển Ai Cập ăn mừng chức vô địch CAN Cup lần thứ 3 liên tiếp vào năm 2010.

Có nhiều lý do để lý giải câu chuyện này. Đầu tiên là việc châu Phi khi đó chỉ có 5 suất dự World Cup, khiến cuộc đua trở nên vô cùng khốc liệt.

Tiếp đó, CAN Cup được tổ chức vào tháng 1, thời điểm các giải VĐQG châu Âu đang diễn ra căng thẳng cũng là vấn đề. Các tuyển thủ châu Phi đang thi đấu ở châu Âu cần cân đối kỹ lượng nhiều yếu tố, tránh chấn thương ảnh hưởng đến phần còn lại của mùa giải, hay thậm chí là mất vị trí ở CLB do về thi đấu cho ĐTQG quá lâu. Điều này phần nào khiến các đối thủ của tuyển Ai Cập gặp phải một số khó khăn nhất định.

Còn khi bước vào vòng loại World Cup, đó là những trận đấu trong đợt FIFA Days ngắn ngày, nơi các đội bóng có thể dốc hết sức để quyết đấu với quyết tâm lớn hơn.

Thế hệ liên tiếp vô địch châu Phi nhưng không thể giành vé dự World Cup của tuyển Ai Cập trong giai đoạn 2006-2010.

SALAH VÀ THẾ HỆ VIẾT LẠI LỊCH SỬ

Phải tới World Cup 2026, bóng đá Ai Cập mới tạo nên được bước ngoặt.

Sau trận hòa 1-1 trước Bỉ ở ngày ra quân, đội bóng này tiếp tục ngược dòng đánh bại New Zealand 3-1. Chiến thắng ấy không chỉ giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng đấu mà còn chính thức chấm dứt cơn khát kéo dài suốt 92 năm.

Đây không đơn thuần là 3 điểm. Đó là chiến thắng đầu tiên của tuyển Ai Cập trong lịch sử World Cup. Một cột mốc mà nhiều thế hệ cầu thủ, HLV và người hâm mộ đã chờ đợi từ thời ông bà của họ.

Mohamed Salah không còn ở đỉnh cao phong độ như những năm tháng rực rỡ tại cấp CLB, nhưng anh vẫn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Ai Cập. Chính thế hệ do Salah dẫn dắt đang làm được điều mà những đàn anh huyền thoại trước đây chưa từng thực hiện. Và nếu vượt qua Iran ở lượt trận cuối, Ai Cập thậm chí còn có thể lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out World Cup.

Với nhiều cường quốc bóng đá, một chiến thắng vòng bảng có thể chỉ là chuyện bình thường. Nhưng với Ai Cập, đó là thành quả của 92 năm chờ đợi, của những lần lỡ hẹn, của những thế hệ tài năng bất lực trước cánh cửa World Cup.

Lịch sử bóng đá đôi khi rất kỳ lạ. Đội tuyển đầu tiên của châu Phi dự World Cup lại phải là đội chờ lâu nhất để tận hưởng cảm giác chiến thắng. Và khi khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến, nó mang ý nghĩa lớn hơn bất kỳ con số thống kê nào.

Chương mới của bóng đá Ai Cập có lẽ chỉ vừa bắt đầu!