Ronaldo tiếp tục "săn bàn thắng", Messi lên ghế dự bị

Messi sẽ không đá chính ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026.

2 đội tuyển Argentina và Bồ Đào Nha đang ở những tình thế rất khác nhau trước lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026. Đội tuyển Argentina đã chắc chắn đứng đầu bảng J và có tấm vé vào vòng 1/16. Chính vì thế, HLV Scaloni dự định cho các trụ cột nghỉ ngơi trong trận gặp Jordan (09h00 ngày 28/6).

Messi sẽ không đá chính trước Jordan

Nhà cầm quân này đã công khai kế hoạch để Messi ngồi dự bị: "Messi sẽ ngồi dự bị và có thể sẽ vào sân thay người. Tôi muốn tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ chưa có nhiều phút trên sân ở 2 trận đầu tiên. Họ xứng đáng được thể hiện mình ở World Cup. Với mọi HLV, điều quan trọng nhất là đội bóng vẫn vận hành tốt cho dù có thay đổi nhân sự".

Trước đó, Messi cũng từng ngồi dự bị trong nhiều trận đấu của đội tuyển Argentina suốt hành trình vòng loại cũng như các trận đấu giao hữu. HLV Scaloni hiểu rằng Messi ở tuổi 39 khó duy trì được thể lực dồi dào như trước. Việc để El Pulga có thời gian nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp anh có thể bùng nổ ở vòng knock-out.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Bồ Đào Nha và Ronaldo chưa thể yên tâm. Dù đã chắc suất vào vòng 1/16, tuyển Bồ Đào Nha hiện chỉ xếp nhì bảng K. Nếu giữ nguyên vị trí này, nhà cựu vô địch Euro sẽ nằm ở nhánh đấu có những Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Hà Lan trên hành trình hướng đến trận chung kết.

Ronaldo đang rất khát khao có thêm bàn thắng tại World Cup

Giới chuyên môn nhận định, nhánh đấu sẽ dễ thở hơn với Bồ Đào Nha nếu họ giành ngôi đầu bảng. Vì lẽ đó, Ronaldo nhiều khả năng vẫn góp mặt trong đội hình xuất phát. Và Bồ Đào Nha sẽ vẫn dốc sức để lấy trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với Colombia (06h30 ngày 28/6).

Highlights trận Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan