Ronaldo thiết lập kỷ lục mới ở World Cup: Messi sẽ không bao giờ làm được, Mbappe còn lâu mới chạm tới

Cột mốc mới mà Ronaldo vừa tạo nên sẽ là điều mà Messi không thể có trong sự nghiệp.

Cụ thể, bàn thắng vào lưới Uzbekistan ở ngay phút thứ 6 đã giúp Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Đó là một cột mốc vĩ đại bóng đá thế giới, và chắc chắn nó không dễ bị xô đổ.

Ronaldo ở mỗi kỳ World Cup 2006, 2010, 2014 và 2022 đều có được 1 bàn thắng, còn vào năm 2018, anh bùng nổ với 4 pha lập công.

Bóng đá thế giới hiện tại chỉ có 3 cầu thủ dự 6 kỳ World Cup. Thủ môn Ochoa của Mexico không thể cạnh tranh hạng mục này, còn Messi lại tịt ngòi tại World Cup 2010 nên nếu muốn phá kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liếp, anh phải chơi thêm 2 giải đấu nữa, ra sân và ghi bàn tại World Cup 2030 và 2034 (lúc này Messi đã 47 tuổi). Đó là điều gần như bất khả thi.

Người có tiềm năng nhất để san bằng cột mốc của Ronaldo có lẽ Mbappe. Ngôi sao người Pháp hiện 28 tuổi, đã ghi bàn ở 3 kỳ World Cup liên tiếp. Nếu duy trì được sự bền bỉ, Mbappe có thể làm được điều này tại World Cup 2038, tức là 12 năm nữa.

Ronaldo đang có một trận đấu bùng nổ.

Đến phút 40, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục lập công, qua đó có được bàn thắng thứ 10 tại World Cup. Điều này giúp Ronaldo chính thức vượt qua huyền thoại quá cố Eusebio để trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.

Cùng với đó, các pha ghi bàn ở trận đấu vào rạng sáng 24/6 (giờ Việt Nam) cũng đưa Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn tại World Cup, khi anh 41 tuổi 139 ngày.

Người nắm giữ kỷ lục này hiện là huyền thoại Roger Milla của Cameroon. Ông ghi bàn ở trận đội nhà thua Nga 1-6 tại World Cup 1994, khi đã bước sang mốc 42 tuổi 39 ngày.